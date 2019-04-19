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المملكة تقدم مساعدات للسودان خلال الأيام القادمة

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المناطق - الرياض

أكد سفير خادم الحرمين الشريف لدى السودان علي بن حسن جعفر أن مساعدات ستصل السودان خلال الأيام القادمة وفقا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك دعما للشعب السودان لمقابلة المرحلة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السودانية (سونا) إن لقاء الوفد السعودي الإماراتي رفيع المستوى الزائر برئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه مؤخرا بالقيادة العامة أكد مجددا استمرار المملكة وتأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حول مستقبله، بجانب دعم المملكة للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي.

وأضاف أن الوفد بحث العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة والإمارات ودعمه ومساندته حكومة وشعبا خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة.

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