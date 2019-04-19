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مشاهدة جماعية للفيديوهات.. ميزة قادمة على “إنستغرام”

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مشاهدة جماعية للفيديوهات.. ميزة قادمة على “إنستغرام”

مشاهدة جماعية للفيديوهات.. ميزة قادمة على “إنستغرام”
http://almnatiq.net/?p=718983
المناطق - وكالات

من المنتظر أن يطلق تطبيق “إنستغرام” ميزة جديدة تتيح مشاهدة الفيديوهات والمقاطع في الوقت نفسه مع أصدقائك والتعرف على ردود أفعالهم.

ووفق ما ذكرت صحيفة “صن” البريطانية، فإن إنستغرام يختبر خاصية “واتش بارتي”، التي تهدف إلى دعوة أصدقائك لمشاهدة فيديو معك في الوقت نفسه، مع التعبير عن ردود أفعالهم حوله.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن الميزة غير متوفرة حاليا على إنستغرام، لكن تم اكتشافها من قبل مهندس البرمجيات، جين مانشون وونغ.

وفكرة “واتش بارتي” هي أنه يمكنك إعداد جلسة “مشاهدة مشتركة” مع صديق أو أكثر، بعد تحديد مجموعة من المقاطع الفيديو الموصى بها من خلال التطبيق، ويتم تشغيل الفيديوهات في نفس الوقت لكل المنضمين للجلسة الجماعية.

وتعمل إنستغرام أيضا على تطوير خاصية “فايس تايم” مرتبطة بـ”واتش بارتي”، من أجل تنظيم اتصال مباشر بين كل المشتركين في الجلسة للتعبير عن ردود أفعالهم ومناقشة المقاطع.

ولم تعلق إنستغرام على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن الخاصية، كما لم يُعرف بعد موعد طرحها للمستخدمين.

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