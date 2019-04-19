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المملكة تدين هجومين إرهابيين وقعا في إقليم بلوخستان جنوب باكستان والعاصمة الصومالية مقديشو

المملكة تدين هجومين إرهابيين وقعا في إقليم بلوخستان جنوب باكستان والعاصمة الصومالية مقديشو

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المملكة تدين هجومين إرهابيين وقعا في إقليم بلوخستان جنوب باكستان والعاصمة الصومالية مقديشو

المملكة تدين هجومين إرهابيين وقعا في إقليم بلوخستان جنوب باكستان والعاصمة الصومالية مقديشو
http://almnatiq.net/?p=718995
المناطق_الرياض

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم بلوخستان جنوب غرب باكستان، والهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى الجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقتين مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع الدولتين الشقيقتين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

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