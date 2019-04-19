27 مليون يورو.. غرامة شواء «باربيكيو» !

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انتهت حفلة شواء «باربيكيو» في الهواء الطلق بتغريم طالبين إيطاليين 27 مليون يورو؛ لتسببهما في حرق 1000 هكتار بغابة كومو، شمال إيطاليا، أثناء تجهيزهما مأدبة عشاء، وفق صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية. وأمرت محكمة روما الجزئية (الخميس) بتغريم الشابين البالغين 22 عاماً بعد اتهامهما بالتسبب في حريق هائل، تطلب إخماده أسبوعين من العمل المتواصل، وتسخير كل وسائل العاصمة من طيران عامودي وخلافه، إذ طالت جزءاً كبيراً من الجبل، وأتت على مساكن عدة وحظيرة نفقت جميع حيواناتها. واستندت المحكمة على تحقيقات كشفت أن الحريق عائد إلى الجمر الناتج عن مأدبة شواء أقامها الطالبان مع مجموعة من زملائهما احتفاء بحلول العام الجديد في 31 ديسمبر الماضي بمنزل أحدهما. وأمهلت محامي الطالبين 3 أسابيع لاستئناف الحكم. وبموجب تشريع يعود لعام 2008 راوحت قيمة الغرامة بين 118 و593 يورو لكلّ 100 متر مربع أتت عليها النيران. وعليه كان بالإمكان أن تصل العقوبة القصوى إلى 40 مليون يورو.