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“الزكاة والدخل” تبدأ بأخذ آراء ومرئيات العموم على مسودة مشروع “المنطقة الخاصة للحوسبة السحابية”

“الزكاة والدخل” تبدأ بأخذ آراء ومرئيات العموم على مسودة مشروع “المنطقة الخاصة للحوسبة السحابية”

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“الزكاة والدخل” تبدأ بأخذ آراء ومرئيات العموم على مسودة مشروع “المنطقة الخاصة للحوسبة السحابية”

“الزكاة والدخل” تبدأ بأخذ آراء ومرئيات العموم على مسودة مشروع “المنطقة الخاصة للحوسبة السحابية”
http://almnatiq.net/?p=719001
المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن نشرها مشروع نظام المنطقة الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة GAZT. GOV.SA.ويهدف هذا المشروع لجذب الاستثمارات في مجال الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية وتقنية المعلومات من خلال منح المستثمرين مزايا ضريبية وغير ضريبية امتدادًا لاختصاص الهيئة، وفي سبيل الوصول إلى تحقيق أعلى معايير الجودة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبكفاءة فنية عالية.

وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل المختصين، وجميع الأطراف المعنية وذات العلاقة إلى الاطلاع على مشروع النظام عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وإبداء الآراء والملحوظات – إن وجدت- حيالها، وإرسالها على البريد الإلكتروني ([email protected]).

وقد حددت الهيئة تاريخ 19/8/1440هـ، والموافق 25/4/2019م موعدًا نهائيًا لاستلام الآراء.

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