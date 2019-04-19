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أقلع عن التدخين.. باستنشاق روائح لا تتوقعها !

أقلع عن التدخين.. باستنشاق روائح لا تتوقعها !
http://almnatiq.net/?p=719018
المناطق_الرياض

أسلوب جديد للإقلاع عن التدخين، كشفه باحثو جامعة بيتسبرغ الأمريكية، عبر استنشاق روائح محببة، بدلاً عن علكة النيكوتين أو السجائر الإلكترونية. وطبقت الدراسة على 2300 مدخن، استنشق نصفهم روائح الشوكولاتة والتفاح والنعناع والفانيليا، بينما استنشق النصف الثاني مستخلص أوراق التبغ، لتأتي النتائج التي نشرت في دورية علم النفس اللاقياسي بأن مستنشقي الروائح المحببة، لم يعودوا للتدخين على مدار الـ6 أشهر التالية، بينما عاد النصف الآخر للتدخين مجددا في غضون أسبوعين. وقال أستاذ علم النفس قائد البحث مايكل ساييت: «رغم أن الإقلاع يشكل تحدياً صعباً، إلاّ أن اتباع هذه الطريقة أدت إلى تراجع اللهفة على التدخين بنسبة 85% بعد استنشاق الرائحة المحببة، فيما انخفضت لدى المجموعة الثانية بنسبة 30% فقط. واستدرك ساييت: «من السابق لأوانه إعلان الأثر الإيجابي لحاسة الشم على المدخنين، لكن النتائج مثيرة للاهتمام وتبشر الراغبين بالإقلاع».

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