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شاهد.. رئيس “الهلال ” مهاجما اتحاد الكرة : شغلهم دوري درجة خامسة!

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شاهد.. رئيس “الهلال ” مهاجما اتحاد الكرة : شغلهم دوري درجة خامسة!

شاهد.. رئيس “الهلال ” مهاجما اتحاد الكرة : شغلهم دوري درجة خامسة!
http://almnatiq.net/?p=719022
المناطق_الرياض

قال الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي “الهلال”، إنه يهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم، على فوز نادي “النجم الساحلي” التونسي بلقب البطولة العربية.

جاء ذلك خلال حديث رئيس “الهلال”، مع مراسل برنامج “صدى الملاعب” المذاع على قناة “MBC”، عقب خسارة فريقه في نهائي البطولة.

أبارك للاتحاد السعودي

وقال الأمير محمد: “اليوم الفريق قدم مباراة كبيرة، أهم شيء أبارك للاتحاد السعودي صراحة، اليوم أباركلهم مباركة كبيرة”، مؤكدًا تقبله للهجوم من جماهير الهلال عليه، “الجرح من الجمهور دواء بالنسبة لي”.

وردًا على سؤال المراسل الذي تعجب من هذه التهنئة، أوضح رئيس “الهلال” أن السبب هو “لما تضغطني في الروزناما شيء طبيعي يكون الجهد البدني غير موجود، ولكن هذا اليوم ما أثر”.

قد المباريات الكبيرة

وأضاف: “اليوم نجوم أثبتوا أنهم قد المباريات الكبيرة، مع الإرهاق، هذا في ست أيام ألعب ثلاث مبارات، وأقدم مباراة لأخر دقيقة بها الروح وها المستوى يبينلك هذا فريق كبير، هذولي بشر”.

وتابع الأمير محمد: “بتمنى من الاتحاد السعودي يعرف إن هذا الفريق سعودي، وهذول بشر، أنا اتأهل للنهائي ما يباركلي”، مبينًا أن “المشكلة فيهم كل الاتحاد”، ومستدركًا حديثه بأنه “ما اتهم أحد”.

دوري درجة خامسة

وسخر الأمير محمد من طريقة إدارة الاتحاد للمباريات، بقوله: “شغلهم ولا شغل دوري درجة خامسة، كل يومين ثلاثة تغيرلي مباراة، اتحاد سيء، فيه مادة ملزمة للفيفا ما قاعد يطبقها، وقاعد يبرر خطأه”.

وبشأن أنباء إقالة “زوران”، أجاب رئيس “الهلال”، بقوله: “باقي لينا ثلاث أسابيع بنقيل؟.. أنا ما أدافع عن مدرب، في بعض ناس يبغون يصفون حسابات معي شخصيًا، ما أبغى أتكلم عن أسماء، وهلاليين”.

سامي الجابر

وبشأن سامي الجابر، انتقد الأمير محمد عدم دعمه للفريق قبل المبارة، بقوله: “إنت رئيس نادي سابق تكون موجود عندنا في العين، ثم مباراة نهائية وحاضر اليوم في الملعب، ما تيجي تحضر عندنا”.

وختم رئيس “الهلال”، بقوله: “قبلها بيوم تنورنا تدعم اللاعبين، -سامي الجابر-، ليه ما جاء عندي المعسكر؟، هذول لاعيبته، هذول إخوانه!”.

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