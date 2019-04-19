بالفيديو.. “الغامدي”: تصريح رئيس ” الهلال” أسوأ من إقالة “جيسوس”.. وسيحدث انقسامات في النادي!

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اعتبر الكاتب الرياضي تركي الغامدي، أن تصريح رئيس “الهلال”، الأمير محمد بن فيصل، الذي هاجم فيه نجم الفريق السابق، سامي الجابر، أسوأ من إقالة المدرب السابق جورجي جيسوس.

تاريخ الهلال

وقال “الغامدي” خلال لقاءه، مساء الخميس، على قناة “24 الرياضية”: ما صادفت ولا سمعت في تاريخ (الهلال) إن رئيس نادي تجاوز على الرئيس السابق، فين وفين لما تسمع عن مشاكل داخل (الهلال)”.

خط أحمر

وأضاف: “الكل كان يسحد (الهلال) على احتواء مشاكلة”، واصفًا تصريح الأمير محمد بن فيصل بحق “الجابر”، بأنه “سلبي جدًا أسوأ من قرار إقالة (جيوس)، لأن سامي الجابر، تاريخ وخط أحمر عند الهلاليين”.

وين راح الكلام؟

وتابع “الغامدي”: “أول ما رأس محمد بن فيصل (الهلال)، طلع في فيديو مع سامي الجابر، وقال هذا هو الرئيس واحنا مع بعض ونكسر الدنيا، وأي شيء يتحقق هو نجاح لسامي، وين راح هذا الكلام اليوم؟”.

انقسامات بالنادي

وتوقع الكاتب الرياضي، أن يحدث تصريح انقسامات بالنادي، قائلًا: “محمد بن فيصل تصريحه راح يعمل انقسامات كبيرة في الهلال؛ خصوصًا إن لما يتكلم عن سامي الجابر، جماهيرية وإعلامية، وراح تزيد”.