احدث الأخبار

بالفيديو.. “الغامدي”: تصريح رئيس ” الهلال” أسوأ من إقالة “جيسوس”.. وسيحدث انقسامات في النادي!
أبرز المواد
 طعن مقيم وسلب أمواله في جدة.. والشرطة تبحث عن الجناة
أبرز المواد
 بالقوة الجبرية.. ضبط مهرب بحوزته 115 حزمة قات في «صبيا»
أبرز المواد
 عاصفة مطرية تضرب الارطاوية ” ووفاة احد الاشخاص وتأثر بعض المنازل”
أبرز المواد
 شاهد.. رئيس “الهلال ” مهاجما اتحاد الكرة : شغلهم دوري درجة خامسة!
أبرز المواد
 قطاع الفضاء.. “حصان رابح” بين الرياض وموسكو
أبرز المواد
 “اللي يلعب معانا يستحمل”.. أول تعليق من “تركي آل الشيخ” بعد فوز “بيراميدز” على “الأهلي المصري”
أبرز المواد
 أقلع عن التدخين.. باستنشاق روائح لا تتوقعها !
أبرز المواد
 27 مليون يورو.. غرامة شواء «باربيكيو» !
أبرز المواد
 1.5 مليون مستخدم «فيسبوك» انتهكت خصوصيتهم
أبرز المواد
 بوينغ 737.. نار في المحرك تدفع الركاب للجناح
أبرز المواد
 فرنسا.. حكم نهائي بالسجن ثلاثين عاما ضد شقيق منفذ هجوم تولوز عبدالقادر مراح
أبرز المواد
بالفيديو.. “الغامدي”: تصريح رئيس ” الهلال” أسوأ من إقالة “جيسوس”.. وسيحدث انقسامات في النادي!

بالفيديو.. “الغامدي”: تصريح رئيس ” الهلال” أسوأ من إقالة “جيسوس”.. وسيحدث انقسامات في النادي!

أبرز المواد
طعن مقيم وسلب أمواله في جدة.. والشرطة تبحث عن الجناة

طعن مقيم وسلب أمواله في جدة.. والشرطة تبحث عن الجناة

أبرز المواد
بالقوة الجبرية.. ضبط مهرب بحوزته 115 حزمة قات في «صبيا»

بالقوة الجبرية.. ضبط مهرب بحوزته 115 حزمة قات في «صبيا»

أبرز المواد
عاصفة مطرية تضرب الارطاوية ” ووفاة احد الاشخاص وتأثر بعض المنازل”

عاصفة مطرية تضرب الارطاوية ” ووفاة احد الاشخاص وتأثر بعض المنازل”

أبرز المواد

بالفيديو.. “الغامدي”: تصريح رئيس ” الهلال” أسوأ من إقالة “جيسوس”.. وسيحدث انقسامات في النادي!

بالفيديو.. “الغامدي”: تصريح رئيس ” الهلال” أسوأ من إقالة “جيسوس”.. وسيحدث انقسامات في النادي!
http://almnatiq.net/?p=719023
المناطق_الرياض

اعتبر الكاتب الرياضي تركي الغامدي، أن تصريح رئيس “الهلال”، الأمير محمد بن فيصل، الذي هاجم فيه نجم الفريق السابق، سامي الجابر، أسوأ من إقالة المدرب السابق جورجي جيسوس.

تاريخ الهلال
وقال “الغامدي” خلال لقاءه، مساء الخميس، على قناة “24 الرياضية”: ما صادفت ولا سمعت في تاريخ (الهلال) إن رئيس نادي تجاوز على الرئيس السابق، فين وفين لما تسمع عن مشاكل داخل (الهلال)”.

خط أحمر
وأضاف: “الكل كان يسحد (الهلال) على احتواء مشاكلة”، واصفًا تصريح الأمير محمد بن فيصل بحق “الجابر”، بأنه “سلبي جدًا أسوأ من قرار إقالة (جيوس)، لأن سامي الجابر، تاريخ وخط أحمر عند الهلاليين”.

وين راح الكلام؟
وتابع “الغامدي”: “أول ما رأس محمد بن فيصل (الهلال)، طلع في فيديو مع سامي الجابر، وقال هذا هو الرئيس واحنا مع بعض ونكسر الدنيا، وأي شيء يتحقق هو نجاح لسامي، وين راح هذا الكلام اليوم؟”.

انقسامات بالنادي
وتوقع الكاتب الرياضي، أن يحدث تصريح انقسامات بالنادي، قائلًا: “محمد بن فيصل تصريحه راح يعمل انقسامات كبيرة في الهلال؛ خصوصًا إن لما يتكلم عن سامي الجابر، جماهيرية وإعلامية، وراح تزيد”.

فيديو مُضمّن

روابط ذات صلة

طعن مقيم وسلب أمواله في جدة.. والشرطة تبحث عن الجناة

طعن مقيم وسلب أمواله في جدة.. والشرطة تبحث عن الجناة
بالقوة الجبرية.. ضبط مهرب بحوزته 115 حزمة قات في «صبيا»

بالقوة الجبرية.. ضبط مهرب بحوزته 115 حزمة قات في «صبيا»
عاصفة مطرية تضرب الارطاوية ” ووفاة احد الاشخاص وتأثر بعض المنازل”

عاصفة مطرية تضرب الارطاوية ” ووفاة احد الاشخاص وتأثر بعض المنازل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*