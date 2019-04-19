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“اللي يلعب معانا يستحمل”.. أول تعليق من “تركي آل الشيخ” بعد فوز “بيراميدز” على “الأهلي المصري”

“اللي يلعب معانا يستحمل”.. أول تعليق من “تركي آل الشيخ” بعد فوز “بيراميدز” على “الأهلي المصري”

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“اللي يلعب معانا يستحمل”.. أول تعليق من “تركي آل الشيخ” بعد فوز “بيراميدز” على “الأهلي المصري”

“اللي يلعب معانا يستحمل”.. أول تعليق من “تركي آل الشيخ” بعد فوز “بيراميدز” على “الأهلي المصري”
http://almnatiq.net/?p=719026
المناطق_متابعات

في أول رد فعل له بعد فوز فريق بيراميدز على مضيفه الأهلي المصري (1-0) في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ25 من الدوري المصري لكرة القدم، نشر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عدة تغريدات احتفالا بهذا الانتصار.

وكتب آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عبر حسابه في فيسبوك: “لثاني مرة أهدي الفوز لوالدتي العزيزة حفظها الله… بيراميدز أول الدوري، والباقون وراءه”.

وعاد بعدها آل الشيخ بدقائق ونشر صورة تجمعه بعبد الله السعيد نجم الأهلي السابق والحالي لفريق بيراميدز، وعلق عليها ببعض الجمل الشعرية قائلا: “اللى يلعب معانا يستحمل.. ولا بنخاف ولا بنأجل..”

كما نشر آل الشيخ تغريدات أخرى ومقطع فيديو، احتفالا بفوز فريقه، الذي اعتلى صدارة الدوري المصري مناصفة مع الزمالك برصيد 60 نقطة لكل منهما، لكن هذا الأخير يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين، وهو نفس عدد المباريات المؤجلة للأهلي، الذي تراجع للمركز الثالث، ويملك في رصيده 58 نقطة.

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