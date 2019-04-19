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عاصفة مطرية تضرب الارطاوية ” ووفاة احد الاشخاص وتأثر بعض المنازل”

عاصفة مطرية تضرب الارطاوية ” ووفاة احد الاشخاص وتأثر بعض المنازل”
http://almnatiq.net/?p=719042
المناطق_الرياض
هطلت مساء امس امطار  متوسطة ومتفرقة على مركز الارطاوية والمراكز الاخرى القريبة والقرى المجاورة ، مصحوبة بعاصفة رعدية ماطرة ورياح شديدة السرعة استمرت زهاء الساعة لم تشهدها الارطاوية من قبل .
وقد تأثرت اسقف بعض المنازل  وغرف بعض العمالة وغرف اصحاب المواشي وتطاير الاجزاء العلوية منها و سقوطها على الارض
و أدت العاصفة المصحوبة ( بالبرد )الى تطاير  بعض  اسقف الورش (الشينكو)  على اسلاك الكهرباء على الشارع العام
وسقوط عدد محدود من الاشجار داخل احدى المزارع الخاصة، وفي ذات الشأن  ادت العاصفة المطرية كذلك  الى وفاة احد المواطنين نتيجة حادث بسبب عدم وضوح الرؤية وتجمع الامطار  الكثيف على الطريق و عدم السيطرة على قيادة السيارة ووقوع الحادث ادى الى وفاته رحمه الله

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