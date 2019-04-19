وزير الشؤون الدينية الباكستاني يثمن جهود المملكة في خدمة الحجيج

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استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه في جدة اليوم ،

معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادري والوفد المرافق له، وبحضور المدير التنفيذي المشرف العام على مكتب وزير الحج والعمره الاستاذ محمد صالح الشارخ وسعادة الاستاذ حسنى بوسطجى مدير عام مكاتب شئون الحجاج

ورحب “بنتن” خلال الاستقبال بوزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية ، معبراً عن شكره على ما لمسه من تعاون في تنظيم شؤون حجاج بلادهم لتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

من جهته ثمن وزير الشؤون الدينية الباكستاني جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لخدمة ضيوف الرحمن وما تقدمه من رعاية واهتمام للحجاج والمعتمرين والزوار .

وأشاد بدور وزارة الحج والعمرة وما تبذله في سبيل تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار وتفعيل التقنية في سبيل التسهيل عليهم في أداء المناسك .