خبير مناخ يكشف تفاصيل حالة الطقس خلال شهر رمضان المقبل!

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توقع خبير المناخ خالد العوض، تساقط الأمطار خلال شهر رمضان المبارك بحسب ما تكشفه خرائط الموجات المدارية.

الموجات المدارية

وقال “العوض” إنه “‏فيما يخص الموجات المدارية، والتي تشير خرائطها إلى توافق جميل جدًا نهاية إبريل ومعظم شهر مايو، يصادف ذلك شهر رمضان، وإيجابية عالية”، مشيرًا إلى أنه “‏من فضل الله للسنة الرابعة على التوالي؛ ‏لوحظ قلة العواصف الغبارية المترافقة مع الجبهات، ‏وارتفاع ملحوظ في نسب التهاطل في معظم مناطق المملكة، ‏عدا الموسم الماضي فقد كان دون المعدل”.

موجة علوية

وأضاف: “أبرز الملاحظات المتوقعة في نماذج الطقس العالمية خلال الأيام القليلة المقبلة هي نشاط محتمل للرياح ضمن نطاق واسع جدًا يرافقه درجات حرارة دون المعدل السنوي لمثل هذه الفترة، والتي يتوقع أن تصادف منتصف الأسبوع المقبل، ‏والسبب هو موجة علوية تصل إلى حد التجمد في ‏الارتفاعات التي تزيد على 2000 متر”.

حال الأمطار وتساقط البرد

وتابع: “فالحرارة قد تبلغ مستويات هابطة جدًا في حال الأمطار، ‏وتساقط البرد، لكن ما يتوقع أن يحدث منتصف الأسبوع المقبل من هبوط قوي هو مع طقس مشمس أو مغبر قليلاً”. ومضى قائلاً: “ثم بإذن الله يتبع تقلبات درجات الحرارة والرياح الشمالية الجافة منتصف الأسبوع المقبل حالات جميلة أولها نهاية الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن تتأثر مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم وشمال منطقة الرياض ومنطقة الحدود الشمالية والجوف وشمال المنطقة الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية ‏الغربية وفرص أمطار قد تكون غزيرة، خصوصًا نواحي مناطق المدينة وحائل والقصيم، ‏والله أعلم”