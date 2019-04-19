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وزير التعليم العالي العراقي: تجربة هيئة التقويم محل فخر للمملكة والدول المحيطة بها

وزير التعليم العالي العراقي: تجربة هيئة التقويم محل فخر للمملكة والدول المحيطة بها
http://almnatiq.net/?p=719064
المناطق - الرياض

زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالنيابة بجمهورية العراق الشقيقة الدكتور قصي عبدالوهاب السهيل أمس، هيئة تقويم التعليم والتدريب. وكان في استقباله في مقر المركز الوطني للقياس، رئيس مجلس إدارة الهيئة معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وصاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم. وجرى خلال اللقاء الذي حضره معالي نائب وزير التعليم السعودي للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي وعدد من قيادات الهيئة، بحث أوجه التعاون المشترك في ضوء الإمكانات والخبرات التي تمتلكها الهيئة. وقدم سمو رئيس الهيئة عرضًا عن برامج ومشروعات هيئة تقويم التعليم والتدريب والأعمال والخدمات التي تقدمها المراكز التابعة لها.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي العراقي أن الهدف من الزيارة هو تعزيز التعاون وتكثيف لقاءات المجلس التنسيقي السعودي – العراقي، التي تعـد امتدادًا للاجتماعات التي عقدت مؤخرًا في العراق، بحضور عدد من الوزراء في المملكة، مشيداً بما تقدمه الهيئة ممثلة بالمركز الوطني للقياس التابع للهيئة. وقال: إن المركز محل فخر ليس للمملكة فقط وإنما للدول المحيطة بالمملكة وكذلك الإقليمية، نظرًا لتعامله مع الجوانب التعليمية والأكاديمية بمراحلها المختلفة، وهي ليست محصورة بمدى زمني محدد وإنما فيها متابعة في جميع المدخلات والمخرجات وهذا يضمن تكامل تطوير القدرات الفردية وبناء الفرد في جميع المجالات المعرفية بشكل جيد، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات في هذا الإطار مع الدول التي لها السبق في التطوير والبناء كالمملكة العربية السعودية.

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