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بسبب معارك طرابلس.. بدء إجلاء لاجئين من ليبيا الى النيجر
http://almnatiq.net/?p=719067
المناطق - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أنها نقلت 163 لاجئًا من ليبيا التي تشهد معارك، إلى النيجر المجاورة، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك ثلاثة ألف لاجىء عالقين في مراكز احتجاز قريبة من مواقع القتال.
وتشكل تلك أول عملية إجلاء للاجئين ومهاجرين من ليبيا منذ بدء القتال في طرابلس، كما أعلنت مفوضية اللاجئين لدى الأمم المتحدة.
وقال المفوض السامي للاجئين فيليبو غراندي في بيان: “نظرًا للوضع في ليبيا، تشكل عمليات الإجلاء الإنسانية خلاصًا للاجئين المحتجزين الذين تتعرض حياتهم للخطر في ليبيا”. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن أكثر من 25 ألف شخص نزحوا. وكان هناك عشرات النساء والأطفال بين الذين تم إجلاؤهم على متن طائرة تابعة لمفوضية اللاجئين، التي وصلت الى النيجر فجر الجمعة. وكانوا محتجزين في مراكز قرب حدود الجبهة. وكانت المفوضية أعلنت سابقًا أنها نقلت عددًا كبيرًا منهم من مركزي أبو سليم وعين زارة إلى نقطة لتجميع اللاجئين في وسط العاصمة.

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