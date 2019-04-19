احدث الأخبار

دراسة: إساءة معاملة الطفل قد تسبب إصابته بالاكتئاب في الكبر
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه.. أمطار رعدية على نجران والباحة
أبرز المواد
 مقتل امرأة بأحداث شغب في إيرلندا الشمالية.. والشرطة البريطانية تعد الحادث إرهابيا
أبرز المواد
 شركات طيران تجري اختبارات على محركات الطائرة بوينج 373 ماكس
أبرز المواد
 بسبب معارك طرابلس.. بدء إجلاء لاجئين من ليبيا الى النيجر
أبرز المواد
 وزير التعليم العالي العراقي: تجربة هيئة التقويم محل فخر للمملكة والدول المحيطة بها
أبرز المواد
 خبير مناخ يكشف تفاصيل حالة الطقس خلال شهر رمضان المقبل!
أبرز المواد
 الجيش اليمني ينتزع منطقة استراتيجية من الحوثيين في حجة
أبرز المواد
 وزير الشؤون الدينية الباكستاني يثمن جهود المملكة في خدمة الحجيج
أبرز المواد
 مكة.. دوريات الأمن تطيح بآسيويين امتهنا السطو المسلح على الفنادق
أبرز المواد
 بالفيديو .. المواطنة “أم خالد” تبعث هدية مفاجئة مع ابنها إلى أمير الرياض !
أبرز المواد
 بالفيديو.. “الغامدي”: تصريح رئيس ” الهلال” أسوأ من إقالة “جيسوس”.. وسيحدث انقسامات في النادي!
أبرز المواد
دراسة: إساءة معاملة الطفل قد تسبب إصابته بالاكتئاب في الكبر

دراسة: إساءة معاملة الطفل قد تسبب إصابته بالاكتئاب في الكبر

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه.. أمطار رعدية على نجران والباحة

“الأرصاد” تنبه.. أمطار رعدية على نجران والباحة

أبرز المواد
مقتل امرأة بأحداث شغب في إيرلندا الشمالية.. والشرطة البريطانية تعد الحادث إرهابيا

مقتل امرأة بأحداث شغب في إيرلندا الشمالية.. والشرطة البريطانية تعد الحادث إرهابيا

أبرز المواد
شركات طيران تجري اختبارات على محركات الطائرة بوينج 373 ماكس

شركات طيران تجري اختبارات على محركات الطائرة بوينج 373 ماكس

أبرز المواد

دراسة: إساءة معاملة الطفل قد تسبب إصابته بالاكتئاب في الكبر

دراسة: إساءة معاملة الطفل قد تسبب إصابته بالاكتئاب في الكبر
http://almnatiq.net/?p=719080
المناطق - وكالات

تشير دراسة إلى أن إساءة معاملة الطفل قد تسبب تغيرات عضوية في الدماغ تؤدي بدورها لزيادة احتمالات إصابته بالاكتئاب في الكبر.
وأجريت الدراسة على أشخاص يعانون من حالة اضطراب اكتئابي شديد. وربط الباحثون بين عنصرين في تاريخ المرضى الذين حدث لديهم تغير في بنية الدماغ: سوء المعاملة أثناء الطفولة والاكتئاب المتكرر الحاد.
وقال الدكتور نيلس أوبل من جامعة مونستر في ألمانيا لخدمة رويترز الصحية عبر الهاتف “معروف منذ وقت طويل جدا جدا أن صدمات الطفولة عامل خطر رئيسي من عوامل الإصابة بالاكتئاب وأن صدمات الطفولة مرتبطة أيضا بتغيرات في الدماغ”.
وأضاف “ما فعلناه فعلا هو إظهار أن التغيرات التي تطرأ على المخ مرتبطة ارتباطا مباشرا بالنتائج الإكلينيكية. هذا هو الجديد”.
وأجريت الدراسة أجريت على مدى عامين وشملت 110 مرضى تراوحت أعمارهم بين 18 و60 عاما وعولجوا في المستشفى بعد تشخيص حالتهم بالاكتئاب الحاد.
في البداية خضع جميع المشاركين لفحص الدماغ بالرنين المغناطيسي وأجابوا عن أسئلة استبيان لتقييم مدى سوء المعاملة الذي عانوه في الصغر.
وذكر تقرير نشرته دورية لانست للطب النفسي أنه خلال عامين من بدء الدراسة أصيب أكثر من ثلثي المشاركين بانتكاسة.
وكشفت فحوص الرنين أن التعرض لسوء المعاملة خلال الطفولة وتكرار الإصابة بالاكتئاب مرتبطان بانكماشات مماثلة في الطبقة السطحية من القشرة الجزيرية، وهي جزء من المخ يعتقد أنه يساعد في التحكم في المشاعر والوعي بالذات.
وقال أوبل “أعتقد أن أهم ما تنطوي عليه دراستنا هو كشف أن المرضى الذين عانوا من صدمات يختلفون عمن لم يعانوا من صدمات من حيث تزايد خطر الإصابة المتكررة بالاكتئاب وأنهم مختلفون أيضا في بنية المخ والبيولوجيا العصبية”.
ومن غير الواضح إن كانت هذه النتائج ستفضي في النهاية لمناهج علاج جديدة.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تنبه.. أمطار رعدية على نجران والباحة

“الأرصاد” تنبه.. أمطار رعدية على نجران والباحة
مقتل امرأة بأحداث شغب في إيرلندا الشمالية.. والشرطة البريطانية تعد الحادث إرهابيا

مقتل امرأة بأحداث شغب في إيرلندا الشمالية.. والشرطة البريطانية تعد الحادث إرهابيا
شركات طيران تجري اختبارات على محركات الطائرة بوينج 373 ماكس

شركات طيران تجري اختبارات على محركات الطائرة بوينج 373 ماكس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*