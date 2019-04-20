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14 شركة مدرجة ذات خسائر متراكمة تكافئ كبار مسؤوليها بـ 113 مليون ريال في عام

14 شركة مدرجة ذات خسائر متراكمة تكافئ كبار مسؤوليها بـ 113 مليون ريال في عام
http://almnatiq.net/?p=719083
المناطق - الرياض

قررت 14 شركة مدرجة ذات خسائر مالية متراكمة، توزيع مكافآت مالية لأعضائها التنفيذيين، وكذلك مجالس الإدارات واللجان التابعة لها، بمبالغ مالية بلغت 112.8 مليون ريال عن العام المالي 2018، وذلك بعدما أخذت الموافقات اللازمة من جمعياتها العمومية.
وبحسب “الاقتصادية”، فشكلت مكافأة مجالس الإدارات واللجان التابعة لها نسبة 21.5 في المائة من المكافأة بما يعادل 24.3 مليون ريال، فيما استحوذ الأعضاء التنفيذيون “خمسة أعضاء لكل شركة” على 88.5 مليون ريال بما يشكل 78.5 في المائة من إجمالي المكافأة.
ويأتي ذلك رغم أن الشركات ذات الخسائر المتراكمة يبلغ عددها 17 شركة، إلا أن ثلاث شركات منها لم تفصح بعد عن بياناتها المالية السنوية.
وبحسب البيانات المالية، فبلغت المكافأة المالية للشركات ذات الخسائر من 20 في المائة حتى 35 في المائة من رأس المال، 85.7 مليون ريال، فيما بلغت للشركات ذات الخسائر 35 في المائة حتى 50 في المائة، 27 مليون ريال.
واستحوذت ثلاث شركات من أصل 14 شركة ذات خسائر متراكمة على نحو 42.6 في المائة من المكافآت بنحو 48 مليون ريال، وهي شركة أميانتيت وشركة ميد جلف للتأمين وكذلك شركة زين للاتصالات، بلغت الخسائر المتراكمة للأولى 44.5 في المائة من رأس مالها.
فيما جاءت بقية الشركات بمتوسط مكافأة لأعضاء مجالس إداراتها واللجان التابعة والأعضاء التنفيذيين بنحو 5.8 مليون ريال، في حين كانت كل من شركتي وفرة وأنعام القابضة من بين الشركات التي قدمت أقل المكافآت بنحو 1.8 مليون ريال للأولى و2.86 مليون ريال للثانية.

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