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“سوني” تطلق نسخا جديدة كليا من “بلاي ستيشن”

“سوني” تطلق نسخا جديدة كليا من “بلاي ستيشن”
http://almnatiq.net/?p=719084
المناطق - الرياض

أعلن المبرمج والخبير التقني في شركة سوني، مارك شيرني، أن منصات ألعاب “بلاي ستيشن” القادمة ستأتي بتقنيات جديدة كليا.
وقال الخبير: “لن تأتي منصات الألعاب الجديدة بتقنيات قديمة كما حصل مع بلاي ستيشن 4، بل سيلاحظ المستخدمون أن بلاي ستيشن 5 تحمل تغيرات جذرية من ناحية المظهر والميزات الصورية والصوتية، وستعطي المستخدم شعورا وكأنه في العالم الافتراضي لألعاب الفيديو”، وفقا لـ “روسيا اليوم”.
وأوضح الخبير أن الجيل الخامس من منصات “PS” سيزود بمعالج “AMD Ryzen” من الجيل الثالث، ومعالج رسوميات عالي الأداء من نوع “AMD Radeon Navi”، سيسمحان بتشغيل الألعاب التي تحوي مقاطع فيديو بدقة “8K”.
وستزود “PS5” بتقنيات تساعدها على العمل مع خوذ الواقع الافتراضي، فضلا عن أنها ستكون قادرة على تشغيل الألعاب المخصصة لمنصات “PS4”.
ولم تصرح “سوني” بعد عن ميعاد إطلاق هذه الأجهزة، لكن التسريبات تشير إلى أن سعرها سيتراوح ما بين 650 و730 دولارا.

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