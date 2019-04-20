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إطلاق هاتف ذكي “مدرع” بسعر 100 دولار مضاد للماء والصدمات

إطلاق هاتف ذكي “مدرع” بسعر 100 دولار مضاد للماء والصدمات
http://almnatiq.net/?p=719085
المناطق - وكالات

استعرضت شركة “Doogee” هاتف “S40” بسعر 99.9 دولار ومواصفات تجعله واحدا من أفضل الهواتف المضادة للصدمات في العالم. وجاء هذا الهاتف بهيكل متين مدعم بالمطاط مقاوم للماء والصدمات وزود بشاشة بمقاس 5.5 بوصة بدقة عرض (1440/720) بيكسل، محمية بطبقة من زجاج “Cоrning Gоrilla Glаss 4” بحسب “روسيا اليوم”.

كما أرفقته الشركة المصنعة بكاميرا أساسية ثنائية العدسات بدقة (8+5) ميغابيكسل تدعم خاصية تقريب وضبط دقة الصورة أوتوماتيكيا، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل. ويعمل هذا الهاتف بشكل ممتاز في درجات حرارة تتراوح ما بين (-30) و (+60) درجة مئوية بفضل هيكله الخاص ومعالجه المتطور “MеdiaTek 6739” وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4 غيغابايت، والبطارية الخاصة التي أتت بسعة 4650 ميللي أمبير.

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