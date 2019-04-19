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36 مصور ومصورة يرسمون خطة لجنتهم بثقافة وفنون الجوف

36 مصور ومصورة يرسمون خطة لجنتهم بثقافة وفنون الجوف
http://almnatiq.net/?p=719105
المناطق - الجوف

شكّل اللقاء الأول للمصورين والمصورات المسجلين في لجنة التصوير الضوئي بجمعية الثقافة والفنون بالجوف خارطة طريق للجنة، عقب مداولات عدة بين مقترحات ورؤى مصوري ومصورات الجوف، في الاجتماع الذي رأسه رئيس لجنة التصوير احمد الجروان.
وتضمن اللقاء الذي جمع 36 شاب وشابة مناقشة الخطة السنوية والأنشطة الربعية للعام الجاري، فيما تم ترشيح 5 أعضاء ليكونوا ضمن تشكيل مجلس قسم التصوير في الجمعية؛ للمساهمة في تطبيق الأفكار وتنفيذ البرامج المختلفة.
كما فتح اللقاء باب التسجيل للمدربين الحاصلين على خبرات كافية لتقديم دورات تدريبية في مجال التصوير الضوئي.
وثمن مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف الاستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى جهود لجنة التصوير، مقدماً الشكر على تجاوب المصورين والمصورات، مؤكداً على دور الجمعية البارز في احتضان المواهب الشابة والحرص على تنميتها.

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