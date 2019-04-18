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تقديراً لما قامت به من عمل إنساني : مدير جامعة الباحة يُكرّم الطالبة أميرة الغامدي

تقديراً لما قامت به من عمل إنساني : مدير جامعة الباحة يُكرّم الطالبة أميرة الغامدي
http://almnatiq.net/?p=719106
المناطق-الباحة

كرّم معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين، بمكتبه بالمدينة الجامعية، الطالبة/ أميرة أحمد الغامدي بكلية إدارة الأعمال بحضور والدها العميد متقاعد أحمد الغامدي تقديراً لما قامت به من عمل إنساني ولموقفها الشجاع والبطولي وتدخلها السريع لإنقاذ سائق الحافلة التي تقل الطالبات إلى الجامعة، بعدما تعرض لحالة إغماء أثناء القيادة، إذ تولت قيادة الحافلة وإيصال زميلاتها إلى الجامعة.
وأشاد معاليه بالموقف البطولي للطالبة أميرة، واعتزازه وكافة منسوبي الجامعة بالعمل الإنساني الذي قامت به، مؤكداً معاليه أن هذا العمل ليس بغريب على أبناء وبنات هذا الوطن.
من جهته ثمَّن والد الطالبة العميد متقاعد أحمد الغامدي حرص معالي مدير الجامعة على تكريم ابنته والذي يعد حافزًا لها ولزميلاتها، معرباً عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة ولفتته الكريمة والتي تؤكد حرصه على طلاب وطالبات الجامعة وتشجيعهم على حب الخير ونجدة المحتاج.

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