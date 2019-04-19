“التمر والبشت الحساوي” تجذب ممثلي المدن المبدعة في الصين

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تهاتف ممثلي مدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية، على تذوق التمر الخلاص الحساوي، في ركن الأحساء المبدعة المشارك في المنتدى الدولي بمدينة سوجو الصينية اليوم الجمعة 19 ابريل 2019، باعتبار الأحساء عضو في الشبكة العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف والفنون بمبادرة من أمانة الاحساء.

وفي المعرض نفسه كان لـ “البشت الحساوي” محط إعجاب المشاركين، حيث جذب الابداع والمهارة المميز في حياكة البشت اهتماماهم، معبرين عن سعادتهم بأخذ صور تذكارية بجانب البشت الذي وقف في مقدمة ركن الأحساء، واصفين الحرف اليدوية ومنتجاتها بأنها صناعة اقتصادية ذات عمق اجتماعي، كما وحرصت أمانة الأحساء على عرض نماذج من منتجات الحرف اليدوية الأخرى مثل المهفة المصنوعة من خوص النخيل، والقفص المصنوع من جريد النخل، وقطعة من السدو، ومجسم من حرفة النجارة، ومجسمات للأحرف العربية، الأمر الذي لاقا إعجاب المشاركين.

وبين ممثل وفد الأحساء في الاجتماع أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، بأن حرص الأمانة في المشاركة الدولية جاء لتعزيز الجوانب التراثية والسياحية والثقافية عبر تبادل الخبرات والتجارب الدولية، لتنمية الحرف اليدوية في الأحساء، وغرس تلك المفاهيم عبر توعية المجتمع بأهمية التراث الأحسائي الوطني والحرف والفنون الشعبية، مشيداً بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء رئيس مجلس التنمية السياحية لعضوية الأحساء في شبكة المدن المبدعة ، وكذلك المتابعة الكريمة والدائمة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي.

وفي مدينة صينة أخرى من اليوم نفسه، شاركت الأحساء في معرض الحرف والفنون بمدينة ويفانج الصينية، ممثلة في منسق الأحساء المبدعة في شبكة المدن المبدعة المهندس أحمد المطر، الذي أكد بأن الأحساء تمتلك أكثر من 60 حرفة يدوية متنوعة، و12 لون فلكلور شعبي، مبيناً أن أمانة الأحساء بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، يسعون لاستدامة الحرف اليدوية وتنميتها ونقلها للأجيال القادمة، وكذلك ألوان الفنون الشعبية التي عرفت عن تاريخ تراث الأحساء.