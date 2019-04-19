15 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بمدارس وادي الدواسر

وادي الدواسر - شاجع الدوسري

يؤدي أكثر من 15 ألف طالب وطالبة بعد غد الأحد اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم محافظة وادي الدواسر.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري إلى أنه تم إعداد خطة لمتابعة ودعم الاختبارات في كافة المدارس، وتشكيل لجان للاختبارات في كل مدرسة، بما يضمن أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم بكل يسر وسهولة.

ولفت النظر العُمري إلى أن أكثر من 100 مشرف ومشرفة سيعملون على متابعة سير الاختبارات في الميدان، وسيقوم المرشدين الصحيين في المدارس بتقديم الخدمات العلاجية

والاستشارات الطبية للمحتاجين، داعياً قادة وقائدات المدارس إلى أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات خلال أيام الاختبارات .