“سعود الطبية”: تقليد الأصوات والتدخين يسببان “اضطرابات الصوت”

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حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم اضطرابات التخاطب والبلع، من خطورة الاستخدام الخاطئ للصوت؛ كتقليد الأصوات أو رفع الصوت أثناء الكلام، بالإضافة إلى التدخين وكثرة الكلام والإفراط في تناول المنبهات والبهارات، والتي من شأنها أن تسبب له اضطرابات بالصوت.

جاء ذلك خلال فعالية “صوتك مرآتك” التي نظمها قسم اضطرابات التخاطب بإدارة التأهيل الطبي، بمناسبة “يوم الصوت العالمي”، والتي افتتحها المدير التنفيذي المشارك للخدمات الصحية د.إبراهيم العويضة.

وأوضحت رئيسة قسم اضطرابات التخاطب والبلع أ.مرام الحسين، بأن الفعالية تهدف في توعية المرضى والزوار للمحافظة على الصوت، والذي يُعد من أهم وسائل التواصل.

وأشارت الحسين إلى أن مضمون الفعالية يرتكز في شرح الاستخدام المثالي للصوت وتجنب السلوكيات المضرة وتقديم إرشادات ونصائح لحماية الصوت، إلى جانب ركن خاص لتقييم الصوت.