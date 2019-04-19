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مدير هيئة القصيم يحاضر عن (أثر مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه الفكر )

مدير هيئة القصيم يحاضر عن (أثر مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه الفكر )
http://almnatiq.net/?p=719138
المناطق - بريدة
نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم
ضمن سلسة البرامج المصاحبة لملتقى الانتماء واللحمة الوطنية محاضرة لمنسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم ألقاها مدير عام الفرع صالح بن علي العميرة بعنوان (أثر مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه الفكر)، وذلك بقاعة المحاضرات بالفرع .
وخلال المحاضرة ذكر العميرة أن الدعاة والمصلحين عليهم مسؤولية كبيرة لتوجيه الوعي الدائم للمجتمع من الاضرار الكبيرة الناتجه من برامج التواصل الاجتماعي التي قد تزعزع الفكر واذا تزعزع الفكر تزعزع الأمن ثم القيم . لذا عليهم أن يجتهدوا وأن يبذلوا ويحتسبوا ، طارحاً حلولاً منها توضيح المخاطر المحتملة لهذه المواقع والتعليم المستمر والتوعية الدائمه من قبل رجال الهيئة والمعلمين والمربين وأساتذة الجامعات والأئمة ومعلمي الحلق لمخاطرها وسلبياتها، وأن دورهم كبير في هذه الجوانب.
وحذر العميرة من المواقع التي تريد الدمار والفساد والخراب للجميع، والاشاعات وتتبعها والانسياق وراءها وأن لايكون الإنسان مصدرا لها.
واختتم لقاءه بالشكر لصحاب السمو الملكي أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي الرئيس العام – حفظهم الله -على مايلقاه الفرع من دعم مستمر وعناية فيما يخدم مسيرة عمله .

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