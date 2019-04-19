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“شواطئ الوجه” تستعد لاستقبال الزوار والمتنزهين

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“شواطئ الوجه” تستعد لاستقبال الزوار والمتنزهين

“شواطئ الوجه” تستعد لاستقبال الزوار والمتنزهين
http://almnatiq.net/?p=719147
المناطق - واس

تستعد شواطئ محافظة الوجه لاستقبال موسم الصيف، حيث تعمل بلدية المحافظة على تجهيز الشواطئ ، و التي تشهد اقبالا كبيرا من المصطافين كل عام.
ويعد شاطئ شرم زاعم من أبرز الشواطئ بالمحافظة هو عبارة عن خليج نصف دائرة تقل فيه الأمواج يقع شمال المدينة على ساحل البحر بمساحة تقدر بحوالي 20000 م2 وتم تجهيزه بوحدات من المظلات ومقاعد للجلوس ودورات ميـاه وكافتريا وألعاب للأطفال وتم زراعته بالنخيل والأشجار.
ويجذب هذا الشاطئ العديد من المتنزهين والذين يقضون فيه أجمل الأوقات وأمتعها وممارسه هواية السباحة فيه ، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والمهرجانات على هذا الشاطئ لجوه العليل ومكانه المميز .
وأوضح رئيس بلدية الوجه المهندس محمود بن عبدالله العطوي ، أن البلدية تعمل على تجهيز شواطئ المحافظة خصوصاً واننا مقبلين على الاجازة الصيفية .وبين العطوي ان الاعمال القائمة الان مابين صيانة لاعمدة الكهرباء والانارة ودورات المياه .
كما أن البلديه تعمل على زيادة المسطحات الخضراء وصيانة لشبكات الري والانجيل وصيانة لالعاب الاطفال وتغيير الغير صالح منها .
وكان لعدسة ” واس ” جوله على الشاطئ رصدت من خلالها جماليات الشاطئ التي تمتاز بمقومات سياحية جذابة ومقصدا للمتنزهين.

 

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