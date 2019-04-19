مديرية السجون بمنطقة تبوك توقع اتفاقية شراكة مع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بالمنطقة

المناطق - تبوك

وقعت مديرية السجون بمنطقة تبوك أمس اتفاقية شراكة مجتمعية تهدف إلى دعم ومساعدة أسر النزلاء مع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله الشريف بدوي ومدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي وذلك بمقر جمعية الملك عبد العزيز الخيرية.

وأوضح مدير سجون تبوك العميد العتيبي أنه تم مناقشة سبل تعزير التعاون المشترك بين الإدارة والجمعية بما يضمن خدمة أسر وذوي النزلاء بالمنطقة مؤكداً أن هذه الشراكة تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون التي تم الاعلان عنها مؤخراً .

من جهته أكد الأمين العام للجمعية الدكتور البدوي استعداد الجمعية لدعم أسر النزلاء وتقديم جميع التسهيلات لهم ودعمهم بما يحقق لهم الاستقرار المعنوي والمادي حسب برامج الجمعية وخططها في خدمة المحتاجين معربا عن شكره لمديرية السجون بمنطقة تبوك على ما تقدم من عمل لخدمة النزلاء وذويهم من خلال إقامة العديد من الشراكات المجتمعية والخيرية مع الجهات ذات العلاقة .