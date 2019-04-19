ترمب يهاتف حفتر حول جهود مكافحة الإرهاب

المناطق - وكالات

اعلن البيت الأبيض أن الرئيس الاميركي، دونالد ترمب، بحث هاتفيا مع قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، جهود مكافحة الإرهاب.

وافاد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الاتصال جرى يوم الاثنين الماضي.

وهذه هي المرة الأول التي يجري فيها ترمب اتصالا باحد الفرقاء الليبيين، عقب هجوم شنه حفتر يوم 4 أبريل/نيسان مستهدفا العاصمة طرابلس، التي تقودها حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي حكومة معترف ها دوليا.

والخميس، رفضت فرنسا، الاتهامات التي وجهتها وزارة الداخلية الليبية حول دعمها للمشير حفتر، وقالت إنّ هذه الاتهامات “لا أساس لها على الإطلاق”.

وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية أن “تصريحات طرابلس بدعم حفتر وتغطيته دبلوماسياً لا أساس لها على الإطلاق”.