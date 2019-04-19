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مدارس التحكيم بالجوف تحتفل بتخريج طلابها وتكرم رواد التعليم

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مدارس التحكيم بالجوف تحتفل بتخريج طلابها وتكرم رواد التعليم

مدارس التحكيم بالجوف تحتفل بتخريج طلابها وتكرم رواد التعليم
http://almnatiq.net/?p=719161
المناطق - الجوف

احتفلت مدارس التحكيم الأهلية بتخريج طلابها في المراحل الثلاثة الابتدائية و المتوسطة و الثانوية في حفل بهيج بمركز الأمير فهد بن بدر الحضاري بمحافظة دومة الجندل بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ خالد بن عبيدالله القنيفد ومدير مكتب التعليم الأستاذ خالد بن عبدالكريم الوشيح ومشرف النشاط الطلابي الأستاذ محمد بن شاكر الجباب وعدد من المشرفين الأفاضل و قادة المدارس الأعزاء و المعلمين الكرام و الطلاب النجباء بإشراف قائد ثانوية التحكيم الأهلية الأستاذ صلاح عبدالمصلح البادي .
بدأ الحفل بتقديم رائع من مجموعة من طلاب مدارس التحكيم
ثم القرآن الكريم مع الطالب ريان محمد محوش السالم ثم كلمة إدارة المدارس ألقاها الأستاذ أحمد محمد سليم شكر فيها الطلاب وأولياء أمورهم لتفاعلهم الرائع طيلة العام الدراسي سائلا الله لهم التوفيق والنجاح دائما  .
ثم كلمة مدير مكتب التعليم الأستاذ خالد الوشيح أثنى فيه على مدارس التحكيم وحصولها على المركز الأول في التحصيل الدراسي ومقدما شكره لإدارة المدرسة والمعلمين سائلا الله دوام التوفيق والنجاح للجميع .
ثم كلمة الخريجين ألقاها الطالب مبارك عبدالله شافي الحسن شكر فيها إدارة المدرسة ومعلميه و زملاؤه الطلاب متمنيا دوام التفوق و التقدم لجميع الطلاب .

ثم العرض المرئي لبرامج و أنشطة مدارس التحكيم الأهلية طيلة العام الدراسي  .. ثم أوبريت التحكيم ثم تكريم خريجي مدارس التحكيم في مراحلها الثلاثة ثم تكريم طلاب مدارس التحكيم الحاصلين على المراكز الأولى في الأنشطة والبرامج ثم تكريم ولفتة وفاء للمرحومين بإذن الله وهم الأستاذ حامد عبدالله السالم و الأستاذ عبدالرحمن الزارع رحمهم الله تعالى ثم تكريم المتقاعدين في جميع مدارس محافظة دومة الجندل ثم تكريم رواد النشاط في جميع مدارس المحافظة .. بعدها أخذت الصور التذكارية للجميع .

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