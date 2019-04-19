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وباء الكوليرا في اليمن.. تحذيرات من “أسوأ تفش بالعالم”

وباء الكوليرا في اليمن.. تحذيرات من “أسوأ تفش بالعالم”

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وباء الكوليرا في اليمن.. تحذيرات من “أسوأ تفش بالعالم”

وباء الكوليرا في اليمن.. تحذيرات من “أسوأ تفش بالعالم”
http://almnatiq.net/?p=719165
المناطق - متابعات

حذرت منظمة “أوكسفام” غير الحكومية من عودة تفشي مرض الكوليرا على نطاق واسع في اليمن، مع ارتفاع عدد الحالات المشتبه بها هذا العام إلى نحو 200 ألف.

ونبهت المنظمة الخيرية في بيان أمس الخميس من “مغبة عودة ارتفاع ما هو بالفعل أسوأ تفشٍ للكوليرا بالعالم”، مشيرة إلى أنه يُشتبه في إصابة نحو 195 ألف شخص بهذا المرض هذا العام.

وذكرت أوكسفام أنه في الأسبوعين الأخيرين من آذار/مارس الماضي، “تم الإبلاغ عن ما يقرب من 2500 حالة مشتبه بها يوميًا، وذلك يعد ارتفاعًا ملحوظاً عن الحالات المبلغ عنها في شباط/فبراير هذا العام والتي وصلت إلى ألف حالة يوميًا”.

وبحسب البيان فإن هذا يزيد “بأكثر من عشرة أضعاف عن عدد الحالات المبلغ عنها والوفيات المرتبطة بها خلال نفس الفترة من عام 2018”.

ويخوض الأطباء سباقا مع الزمن من أجل علاج المرضى والتعامل مع الانتشار الجديد للكوليرا في اليمن.

واستقبل المستشفى الميداني للنازحين في الخوخة الأسبوع الماضي عشر حالات ثبتت إصابتها بالكوليرا ، بحسب ما يؤكد الطبيب وضاح الطيري، بالإضافة إلى حالات يشتبه بإصابتها بالكوليرا.

وحذرت أوكسفام من أنه “في حالة استمرار الإبلاغ عن الحالات الجديدة بنفس المعدلات الحالية، فإن هذا الارتفاع المُفاجئ والحاد لانتشار الوباء سيؤدي إلى تجاوز إجمالي عدد الحالات المُبلغ عنها لعام 2017”.

وكانت الأمم المتحدة ذكرت أن أكثر من 24 مليون من السكان أي أكثر من 80 بالمئة يحتاجون مساعدات إنسانية، وأوقعت الحرب التي تسبب فيها الحوثيون حوالي 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ اندلاع المعارك.

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