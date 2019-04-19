احدث الأخبار

“الزكاة والدخل” تطلق الرحلة الثانية والثالثة من منصة الرحلات التعليمية
أبرز المواد
 وباء الكوليرا في اليمن.. تحذيرات من “أسوأ تفش بالعالم”
أبرز المواد
 مدارس التحكيم بالجوف تحتفل بتخريج طلابها وتكرم رواد التعليم
منطقة الجوف
 ترمب يهاتف حفتر حول جهود مكافحة الإرهاب
أبرز المواد
 مديرية السجون بمنطقة تبوك توقع اتفاقية شراكة مع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بالمنطقة
منطقة تبوك
 “شواطئ الوجه” تستعد لاستقبال الزوار والمتنزهين
أبرز المواد
 خطة ميدانية متكاملة لـ”الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بالرياض لفترة الاختبارات
أبرز المواد
 مدير هيئة القصيم يحاضر عن (أثر مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه الفكر )
منطقة القصيم
 نائب ليبي: قطر وتركيا سارعتا لنجدة ميليشيات طرابلس
أبرز المواد
 أمير القصيم يفتتح مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية ببريدة
أبرز المواد
 “سعود الطبية”: تقليد الأصوات والتدخين يسببان “اضطرابات الصوت”
منطقة الرياض
 مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 5.4 مليون معتمر وإصدار أكثر من 5.9 مليون تأشيرة عمرة
أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تطلق الرحلة الثانية والثالثة من منصة الرحلات التعليمية

“الزكاة والدخل” تطلق الرحلة الثانية والثالثة من منصة الرحلات التعليمية

أبرز المواد
وباء الكوليرا في اليمن.. تحذيرات من “أسوأ تفش بالعالم”

وباء الكوليرا في اليمن.. تحذيرات من “أسوأ تفش بالعالم”

أبرز المواد
مدارس التحكيم بالجوف تحتفل بتخريج طلابها وتكرم رواد التعليم

مدارس التحكيم بالجوف تحتفل بتخريج طلابها وتكرم رواد التعليم

منطقة الجوف
ترمب يهاتف حفتر حول جهود مكافحة الإرهاب

ترمب يهاتف حفتر حول جهود مكافحة الإرهاب

أبرز المواد

“الزكاة والدخل” تطلق الرحلة الثانية والثالثة من منصة الرحلات التعليمية

“الزكاة والدخل” تطلق الرحلة الثانية والثالثة من منصة الرحلات التعليمية
http://almnatiq.net/?p=719168

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل رحلتي “الزكاة” و “ضريبة الدخل” من منصة “الرحلات التعليمية”، وهي الرحلات الخاصة بعمليات وإجراءات “الزكاة” و “ضريبة الدخل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
ويأتي إطلاقها في المنصة التعليمية استكمالاً لخطوات إطلاق بقية رحلات المنصة التي تتضمن (5) رحلات، وهي: ضريبة القيمة المضافة، الزكاة، ضريبة الدخل، ضريبة السلع الانتقائية، وأخيراً ضريبة الاستقطاع.
وتحتوي رحلة الزكاة على أكثر من 12 مادة تعليمية وتثقيفية ابتداءً من التعريف بها، وتحديد نوع المنشأة، والتسجيل، والالتزامات، وطريقة حساب الوعاء الزكوي، مروراً بكيفية رفع الإقرار والاعتراض، وأنواع الشهادات.
وبينما تتضمن رحلة ضريبة الدخل على أكثر من 13 مادة تعليمية وتثقيفية ابتداءً من التعريف بها، وتحديد نوع المنشأة، والتسجيل، والالتزامات، وطريقة تعبئة الإقرار، مروراً بكيفية رفع الاعتراض.
وتهدف الهيئة من إطلاق المنصة إلى تسهيل العمليات المتبعة على أنظمتها، ورفع معدل التثقيف والوعي لدى أصحاب المنشآت والخاضعين لعمليات الزكاة والضرائب.
وتعمل الهيئة الآن على إطلاق الرحلات التعليمية المتبقية الخاصة بضريبة السلع الانتقائية، وضريبة الاستقطاع، تباعاً خلال الفترة المقبلة.

كل ماتحتاج معرفته حول الزكاة والضرائب متاح الآن برحلات تعليمية متكاملة.

ابدأ رحلتك من هُنا:

روابط ذات صلة

وباء الكوليرا في اليمن.. تحذيرات من “أسوأ تفش بالعالم”

وباء الكوليرا في اليمن.. تحذيرات من “أسوأ تفش بالعالم”
ترمب يهاتف حفتر حول جهود مكافحة الإرهاب

ترمب يهاتف حفتر حول جهود مكافحة الإرهاب
“شواطئ الوجه” تستعد لاستقبال الزوار والمتنزهين

“شواطئ الوجه” تستعد لاستقبال الزوار والمتنزهين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*