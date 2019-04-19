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عبور 31 شاحنة إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف عدة محافظات يمنية

عبور 31 شاحنة إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف عدة محافظات يمنية

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عبور 31 شاحنة إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف عدة محافظات يمنية

عبور 31 شاحنة إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف عدة محافظات يمنية
http://almnatiq.net/?p=719179
المناطق - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس، 31 شاحنة إغاثية كبيرة تحمل على متنها 9,375 كرتونًا من التمور و 3,000 سلة غذائية، و 7,400 كرتون من اللحوم مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف عدة محافظات يمنية ،عدن وشبوة ومأرب والمهرة.
وتأتي المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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