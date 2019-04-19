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وكالة شؤون المسجد النبوي تدشن تصاريح خدمة الإفطار في المسجد النبوي

وكالة شؤون المسجد النبوي تدشن تصاريح خدمة الإفطار في المسجد النبوي

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وكالة شؤون المسجد النبوي تدشن تصاريح خدمة الإفطار في المسجد النبوي

وكالة شؤون المسجد النبوي تدشن تصاريح خدمة الإفطار في المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=719182
المناطق - المدينة المنورة

قامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الخدمية من خلال وحدة خدمات إفطار الصائمين بتدشين إصدار التصاريح الخاصة بتقديم خدمة الإفطار لشهر رمضان المبارك 1440 داخل المسجد النبوي , بحضور فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وفضيلة الوكيل المساعد للشؤون العلمية والتوجيهية الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلي والوكيل المساعد للشؤون الخدمية والتطويرية الأستاذ محمد بن عبدالقادر سكر ومدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية الأستاذ مصلح بن عمير الصاعدي .

وأوضح مدير وحدة خدمات إفطار الصائمين الأستاذ محمد العمري  أن هذه التصاريح سوف تساعد على تنظيم وترتيب الخدمة المقدمة , مبيناً أن هذا التصريح يتضمن معلومات مقدم الخدمة وأيضاً محتويات هذه الخدمة المقدمة وتخفف هذه التصاريح من الزيادة في كميات الأطعمة وعدم دخول الموائد الزائدة التي ليس لها أماكن حتى لا يكون هناك إسراف في الأطعمة وحفاظاً على نظافة المكان لتحقيق راحة المصلين والزوار في المسجد النبوي , مشيراً إلى أن خدمة إصدار التصاريح متاحة طوال شهر شعبان .

وفي ختام التدشين قدم فضيلة وكيل الرئيس العام  الشكر لمقدمي خدمة الإفطار على تعاونهم التام في تقديم هذه الخدمة لزوار المسجد النبوي الذين وفدوا إلى هذا المكان الطاهر من أصقاع المعمورة سائلاً المولى عز وجل للجميع التوفيق والسداد , مؤكداً حرص وتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في أن تكون الخدمات المقدمة على أكمل وجه تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله .

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