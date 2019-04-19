بلومبرغ تنشر مؤشر البؤس الاقتصادي

المناطق - الرياض

من بين 62 اقتصادا، حافظت فنزويلا على صدارتها لترتيب الدول الأكثر بؤسا عالميا، وفي المقابل بقيت تايلاند في مركزها العالمي ضمن الدول الأقل بؤسا في العالم، فما هو ترتيب بلدك؟

أصدرت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي للعام 2019، الذي ضم 62 دولة، من بينها دولة عربية واحدة كانت ضمن الدول العشر الأكثر بؤسا في العالم.

يعتمد المؤشر على قياس مستوى البؤس الاقتصادي في دولة معينة وفقا لمعيارين أساسيين وهما: معدل التضخم ونسبة البطالة. ويستند مؤشر “بلومبرغ” للبؤس على مفهوم قديم مفاده أن انخفاض التضخم والبطالة يظهران بشكل عام مدى شعور السكان بالارتياح في اقتصاداتهم.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن تكون البيانات المنخفضة مضللة، فعلى سبيل المثال استمرار انخفاض الأسعار يمكن أن يكون علامة على ضعف الطلب، كما أن البطالة المتدنية للغاية يمكن أن تعرقل الأشخاص، الذين يرغبون في إيجاد وظائف أفضل.

تصدرت فنزويلا للعام الخامس على التوالي دول العالم بمؤشر البؤس، أما في الشرق الأوسط، فقد حلت تركيا في المرتبة الرابعة، كما ضمت قائمة الدول الأكثر بؤسا دولة خليجية غنية بالنفط.

بالمقابل بات العام الحالي مشرقا للدول الآسيوية، حيث استحوذت دول من قارة آسيا على لائحة الدول الأقل بؤسا، وتصدرت القائمة تايلاند، تليها سنغافورة.