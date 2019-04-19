احدث الأخبار

السودان يوجه صفعة لتنظيم الحمدين.. استقبال رسمي لوفد سعودي إماراتي.. وأغلاق الأبواب في وجه وفد رفيع من قطر
أبرز المواد
 بلومبرغ تنشر مؤشر البؤس الاقتصادي
أبرز المواد
 ضبط (2987317) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 وكالة شؤون المسجد النبوي تدشن تصاريح خدمة الإفطار في المسجد النبوي
أبرز المواد
 عبور 31 شاحنة إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف عدة محافظات يمنية
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إنسانية متنوعة على أبناء اللاجئين السوريين في إربد
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تطلق الرحلة الثانية والثالثة من منصة الرحلات التعليمية
أبرز المواد
 وباء الكوليرا في اليمن.. تحذيرات من “أسوأ تفش بالعالم”
أبرز المواد
 مدارس التحكيم بالجوف تحتفل بتخريج طلابها وتكرم رواد التعليم
منطقة الجوف
 ترمب يهاتف حفتر حول جهود مكافحة الإرهاب
أبرز المواد
 مديرية السجون بمنطقة تبوك توقع اتفاقية شراكة مع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بالمنطقة
منطقة تبوك
 “شواطئ الوجه” تستعد لاستقبال الزوار والمتنزهين
أبرز المواد
السودان يوجه صفعة لتنظيم الحمدين.. استقبال رسمي لوفد سعودي إماراتي.. وأغلاق الأبواب في وجه وفد رفيع من قطر

السودان يوجه صفعة لتنظيم الحمدين.. استقبال رسمي لوفد سعودي إماراتي.. وأغلاق الأبواب في وجه وفد رفيع من قطر

أبرز المواد
بلومبرغ تنشر مؤشر البؤس الاقتصادي

بلومبرغ تنشر مؤشر البؤس الاقتصادي

أبرز المواد
ضبط (2987317) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط (2987317) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أبرز المواد
وكالة شؤون المسجد النبوي تدشن تصاريح خدمة الإفطار في المسجد النبوي

وكالة شؤون المسجد النبوي تدشن تصاريح خدمة الإفطار في المسجد النبوي

أبرز المواد

السودان يوجه صفعة لتنظيم الحمدين.. استقبال رسمي لوفد سعودي إماراتي.. وأغلاق الأبواب في وجه وفد رفيع من قطر

السودان يوجه صفعة لتنظيم الحمدين.. استقبال رسمي لوفد سعودي إماراتي.. وأغلاق الأبواب في وجه وفد رفيع من قطر
http://almnatiq.net/?p=719196
المناطق.. إسلام داوود

صفعة مدوية تلقاها تنظيم الحمدين، من النظام الجديد بالسودان، جزاءا على ما يبدو لدعم الدوحة الكبير للرئيس المخلوع عمر البشير، في مواجهة المتظاهرين أثناء الثورة التي شهدتها البلاد.
المجلس العسكري الانتقالي الجديد بالسودان، وبعد أقل من أسبوع من توليه مقاليد السلطة في البلاد، بدأ باستقبال الوفود الدولية والبعثات الدبلومسية، من أجل توضيح الصورة للعالم بشأن حقيقة الأحداث وما يجري بالسودان.
ومن ضمن تلك الوفود أرسلت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفدا رفيعا للتواصل مع المجلس العسكري الانتقالي الجديد.
بدوره حرص المجلس الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح برهان، على استقبال الوفد السعودي الإماراتي بحفاوة بالغة، بدءا من القيادة ومرورا بكافة قيادات المجلس.
وسبق، قدوم الوفد الإماراتي السعودي، تأكيد من الخرطوم على لسان نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلوا “حميدتي” أن السودان ستواصل المشاركة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وأن الخرطوم لن تنسحب من التحالف حتى تحقيق أهدافه كاملة.
وفي وقت لاحق استقبل المجلس العسكري الانتقالي، وفدا رفيع المستوى من القاهرة، بالنيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقد استقبله المجلس الانتقالي بكل حفاوة وفقا لما ذكر البيان الرسمي الصادر من الجانبين.
لكن على الطرف الآخر، فقد أظهر المجلس الانتقالي السوداني، امتعاضا واضحا من دور الدوحة في دعم البشير أثناء الثورة الشعبية، وهو ما تمثل في رفض المجلس العسكري الانتقالي مقابلة وفد قطري يترأسه وزير الخارجية، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
المجلس العسكري الانتقالي، لم يكتف بعدم استقبال الوفد القطري غير المرغوب به فقط، وإنما أشارت مصدر إلى أن المجلس الانتقالي أبلغ الوفد القطري أن الخرطوم لا ترحب بالزائرين، وأنه لا يوجد إشغالات فندقية يمكن أن تستقبل الضيوف المرفوضة زيارتهم.
وأوضحت المصادر أن الوفد القطري، فهم الدرس حيث غادر الخرطوم سريعا، يجر أذيال الخيبة، في إشارة إلى تتغير موقف السودان من قطر، بعد سقوط حكم الرئيس المخلوع عمر البشير والحركة الإسلامية التي كانت تؤيده.
كما يشير موقف المجلس العسكري الجديد، إلى أن تغييرا في السياسة الخارجية طرأ على الخرطوم، ومن شانه وضع حد لنفوذ الدوحة في السودان، ورسالة أخرى إلى تركيا بأن تمددها في السودان وسيطرتها على جزيرة سواكن على البحر الأحمر، قد حان الوقت لإنهاءه.

روابط ذات صلة

بلومبرغ تنشر مؤشر البؤس الاقتصادي

بلومبرغ تنشر مؤشر البؤس الاقتصادي
ضبط (2987317) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط (2987317) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
وكالة شؤون المسجد النبوي تدشن تصاريح خدمة الإفطار في المسجد النبوي

وكالة شؤون المسجد النبوي تدشن تصاريح خدمة الإفطار في المسجد النبوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*