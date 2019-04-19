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مراكز شمال عسير تكتسي بالبرد والأمطار تشكل شلالاتها المنهمرة

مراكز شمال عسير تكتسي بالبرد والأمطار تشكل شلالاتها المنهمرة
http://almnatiq.net/?p=719204
المناطق - واس

شهدت مراكز بللحمر وبللسمر شمال مدينة أبها اليوم، هطول أمطار متفرقة مابين غزيرة ومتوسطة ، صاحبها كميات كثيرة من البرد، امتدت من قرى آل عزة وبيحان وعبالة ببللحمر وصولاً الى قرى آل عبيد وآل محيط والمضفاة ببللسمر .
واستوقفت الأجواء الماطرة والجبال المكسوة بالبياض أهالي المنطقة وعابري الطريق السياحي (أبها – الطائف) للإستمتاع بما شكلته الشلالات المنهمرة من أعالي الجبال لترسم لوحة جمالية بمشاهد الأمطار على مرتفعات المنطقة ومدرجاتها الزراعية.
عدسة ” واس ” رصدت المشاهد الطبيعة التي رسمتها الأمطار الغزيرة على قمم الجبال الممزوجة بلون الغطاء النباتي الأخضر التي تشتهر به المنطقة.
وتشهد المنطقة منذ مطلع الأسبوع الماضي هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت بها الأرض، جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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