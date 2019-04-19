فرع الشؤون الإسلامية بنجران يتأهب لشهر رمضان المبارك

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يتأهب فرع وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، لاستقبال شھر رمضان المبارك لھذا العام، وذلك من خلال تھیئة مساجد ومصليات الحد الجنوبي بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني بالمنطقة، كما قام بتجهيز فريق للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

وأكد فضيلة مدیر عام فرع وزارة الشؤون الإسلامیة بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي: أن فرع الوزارة يستنفر طاقاته لاستقبال شھر رمضان المبارك من أجل راحة المصلین لیؤدوا عبادتھم من تلاوة القرآن الكریم وذكر الله تعالى في جو من الخشوع والسكینة والراحة.

وأضاف “العصيمي” إلى أن فرع وزارة الشؤون الإسلامیة بنجران أطلق حملة لتهيئة مساجد ومصليات الحد الجنوبي بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني بالمنطقة، وھي عبارة عن فرق میدانیة لصیانة مساجد الحد الجنوبي في الخطوط الأمامیة، وتشمل أعمال صيانة الصوتيات والنظافة والسباكة والفرش الذي يمتد أكثر 200 مترا, وتجهيز جميع الاحتياجات الأخرى.

وأوضح “العصيمي” إلى أن هذه الجهود تأتي بناءً على توجيه معالي وزیر الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد الشیخ عبداللطيف بن عبدالعزیز آل الشیخ، ومتابعة من معالي النائب الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، لتقدیم أنواع الخدمات الدعویة والتوجیھیة والإرشادیة، وكذا الخدمیة التي تتعلق بصيانة وترميم بيوت الله في كافة مناطق المملكة وخاصة منطقة نجران وفقا لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة.

