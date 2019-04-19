احدث الأخبار

شركات تجارية تبدأ بإنتاج وبيع حليب “الأمهات”.. مخاوف من وصوله إلى السوق السعودي .. وتحذيرات من حرمته
أبرز المواد
 مساعد مدير تعليم تبوك للشؤون المدرسية يتفقد مدارس أملج
منطقة تبوك
 المهندس الفضلي يتفقد مبادرات ومشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في تبوك
منطقة تبوك
 سلطان بن سلمان يزور مركز التحكم في البعثات الفضائية ومؤسسة الصناعات الفضائية الثقيلة في روسيا
أبرز المواد
 الهلال يخفق عربيا ويتراجع محليا وآسيويا.. الجماهير تصب جام غضبها على الإدارة
أبرز المواد
 حرس الحدود يخلي راكبة فرنسية تعرضت لأزمة طبية على متن سفينة إيطالية في البحر الأحمر
أبرز المواد
 فرع الشؤون الإسلامية بنجران يتأهب لشهر رمضان المبارك
منطقة نجران
 أمير عسير يختتم جولاته بمحافظات غرب عسير في رجال ألمع
منطقة عسير
 مراكز شمال عسير تكتسي بالبرد والأمطار تشكل شلالاتها المنهمرة
منطقة عسير
 أمانة القصيم تضبط مستودع عشوائي داخل استراحة وتتلف ٧ طن من المواد الغذائية والصحية
منطقة القصيم
 السودان يوجه صفعة لتنظيم الحمدين.. استقبال رسمي لوفد سعودي إماراتي.. وأغلاق الأبواب في وجه وفد رفيع من قطر
أبرز المواد
 بلومبرغ تنشر مؤشر البؤس الاقتصادي
أبرز المواد
شركات تجارية تبدأ بإنتاج وبيع حليب “الأمهات”.. مخاوف من وصوله إلى السوق السعودي .. وتحذيرات من حرمته

شركات تجارية تبدأ بإنتاج وبيع حليب “الأمهات”.. مخاوف من وصوله إلى السوق السعودي .. وتحذيرات من حرمته

أبرز المواد
مساعد مدير تعليم تبوك للشؤون المدرسية يتفقد مدارس أملج

مساعد مدير تعليم تبوك للشؤون المدرسية يتفقد مدارس أملج

منطقة تبوك
المهندس الفضلي يتفقد مبادرات ومشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في تبوك

المهندس الفضلي يتفقد مبادرات ومشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في تبوك

منطقة تبوك
سلطان بن سلمان يزور مركز التحكم في البعثات الفضائية ومؤسسة الصناعات الفضائية الثقيلة في روسيا

سلطان بن سلمان يزور مركز التحكم في البعثات الفضائية ومؤسسة الصناعات الفضائية الثقيلة في روسيا

أبرز المواد

قام بتجهيز مصليات الحد الجنوبي.. وتعيين فرقًا للصيانة الدورية

فرع الشؤون الإسلامية بنجران يتأهب لشهر رمضان المبارك

فرع الشؤون الإسلامية بنجران يتأهب لشهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=719220
المناطق - نجران

يتأهب فرع وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، لاستقبال شھر رمضان المبارك لھذا العام، وذلك من خلال تھیئة مساجد ومصليات الحد الجنوبي بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني بالمنطقة، كما قام بتجهيز فريق للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

وأكد فضيلة مدیر عام فرع وزارة الشؤون الإسلامیة بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي: أن فرع الوزارة يستنفر طاقاته لاستقبال شھر رمضان المبارك من أجل راحة المصلین لیؤدوا عبادتھم من تلاوة القرآن الكریم وذكر الله تعالى في جو من الخشوع والسكینة والراحة.

وأضاف “العصيمي” إلى أن فرع وزارة الشؤون الإسلامیة بنجران أطلق حملة لتهيئة مساجد ومصليات الحد الجنوبي بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني بالمنطقة، وھي عبارة عن فرق میدانیة لصیانة مساجد الحد الجنوبي في الخطوط الأمامیة، وتشمل أعمال صيانة الصوتيات والنظافة والسباكة والفرش الذي يمتد أكثر 200 مترا, وتجهيز جميع الاحتياجات الأخرى.

وأوضح “العصيمي” إلى أن هذه الجهود تأتي بناءً على توجيه معالي وزیر الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد الشیخ عبداللطيف بن عبدالعزیز آل الشیخ، ومتابعة من معالي النائب الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، لتقدیم أنواع الخدمات الدعویة والتوجیھیة والإرشادیة، وكذا الخدمیة التي تتعلق بصيانة وترميم بيوت الله في كافة مناطق المملكة وخاصة منطقة نجران وفقا لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة.

روابط ذات صلة

مدير الشؤون الإسلامية بنجران يستقبل مدير فرع الخدمة المدنية بالمنطقة

مدير الشؤون الإسلامية بنجران يستقبل مدير فرع الخدمة المدنية بالمنطقة
الأرصاد” تنبه من استمرار هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

الأرصاد” تنبه من استمرار هطول أمطار رعدية على منطقة نجران
‏‫محافظ شرورة يفتتح مكتب تحقيق رؤية 2030 بإدارة تعليم شرورة

‏‫محافظ شرورة يفتتح مكتب تحقيق رؤية 2030 بإدارة تعليم شرورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*