الهلال يخفق عربيا ويتراجع محليا وآسيويا.. الجماهير تصب جام غضبها على الإدارة

المناطق.. إسلام داوود

موسم حافل بالإخفاقات والتراجع للزعيم الأزرق، ليس على مستوى النتائج فقط وإنما على مستوى الأداء الفني الممتع الذي طالما تعودت عليه الجماهير.

تراجع لم يقتصر على بطولة واحدة بل شمل كافة البطولات التي يلعب فيها الهلال، وبات يعاني فيها جميعا ويواجه تهديدا حقيقيا بإنهاء موسمه خالي الوفاض، في حال استمر تراجع الزعيم.

وفشل الهلال، الخميس، في الفوز بالبطولة العربية، حيث خسر المباراة النهائية للبطولة التي جمعته، بفريق النجم الساحلي التونسي، في الثوان الأخيرة، بتلقيه هدفا في الوقت بدل الضائع من المباراة، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

هزيمة تشبه تلك التي تلقاها الهلال من غريمه التقليدي النصر في إطار مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان قبل عدة أسابيع، وخسر فيها الهلال بنتيجة 3-2 بعدما أحرز لاعبو النصر هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الثاني.

وآسيويا ينتظر الهلال مباراة إياب عصيبة، أمام استقلال طهران، حيث خسر الهلال بنتيجة 2-1، على ملعب الاستقلال، ويتوقع المحللون أن مباراة العودة لن تكون سهلة المنال أمام الهلال في مواجهة خصم عنيد كالاستقلال.

وفي بداية الموسم تلقى الهلال هزيمة من الزمالك المصري بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي “السوبر المصري السعودي” وأخفق الهلال في استثمار موجات الهجمات التي شنها على الزمالك الذي نجح في استثمار أقل الهجمات وتحقيق هدفيه.

بدورها صبت جماهير الهلال جام غضبها على مجلس إدارة النادي بسبب كثرة التغييرات في الإدارة الفنية للفريق، ما أثر على الاستقرار داخل النادي ومستوى الفريق ويهدد حاليا بخسارة الهلال للقب الدوري والآسيوي في حال استمرار السقطات.

وطالبت الجماهير بإقالة مجلس إدارة النادي، لكونها المسؤول الأول عن تراجع المستوى الحالي للهلال، فيما شدت الجماهير في هاشتاق بعنوان “#لاعبيالأهليقدها” من أزر اللاعبين، وطالبوهم بالقتال على ما تبقى من مباريات بالدوري من أجل حسمه وبتخطي عقبة استقلال إيران واستكمال المشوار الآسيوي.

من جانبه، أكد المحلل الرياضي المصري، محمود خالد، أن الهلال يعاني في موسمه الحالي، منذ إقالة مدربه خورخي خيسوس، في منتصف الموسم حيث سببت هذه الإقالة ارتباكا كبيرا في قوام الفريق وطريقة لعبه، ما انعكس بالسلب على أداء الهلال محليا وفي البطولات الدولية.

وذكر خالد عددا من الأسباب الأخرى التي ساهمت في تراجع مستوى الهلال بصورة عامة، على رأسها ضغط المباريات المتتالية للهلال والتي ساهمت في تراجع مستواه، حيث شارك الهلال في مسابقة الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا والبطولة العربية في آن واحد.

وأضاف، في تصريحات خاصة لصحيفة “المناطق”، أن معدل تهديف مهاجم الفريق الفرنسي جوميز قد تراجع بنسبة كبيرة ما أثر على مستوى الفريق.

ووجه خالد، انتقادات حادة لمدرب الهلال الحالي، زوران ماميتش مشيرا إلى أن الفريق لم يقدم حتى الآن معه الأداء والمردود الذي انتظرته الجماهير، حيث تراجع مستوى الفريق وأهدر العديد من النقاط في مشوار الدوري، ما أعاد النصر مجددا إلى دائرة المنافسة على اللقب.

ونوه خالد، إلى أن الهلال مع ماميتش بات فريقا من الفرق المتوسطة التي تفتقد إلى الأنياب الهجومية، موضحا أن الفريق بحاجة لتصحيح المسار، وإلا فإن خسارة البطولة العربية لن تكون الأخيرة وقد تكون بداية الانهيار لفريق مرعب..