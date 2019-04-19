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المهندس الفضلي يتفقد مبادرات ومشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في تبوك

المهندس الفضلي يتفقد مبادرات ومشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في تبوك

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المهندس الفضلي يتفقد مبادرات ومشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في تبوك

المهندس الفضلي يتفقد مبادرات ومشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في تبوك
http://almnatiq.net/?p=719237
المناطق- تبوك :

يتفقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي على مدى اليومين المقبلين ( السبت والاحد) سير العمل في عدد من المشروعات والمبادرات لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة تبوك.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن معاليه سيقوم بالوقوف على سير العمل في مشروعات تنفيذ محطة تنقية مياه تبوك الشامل (ذات حاج) ومشروع استكمال مجمع الضخ والآبار ومشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب والتوصيلات المنزلية ومشروع إنشاء خطوط وشبكات الصرف الصحي إضافة إلى إطلاق عدد من مبادرات التشجير في المنطقة.
وأشارت إلى أن معاليه سيقوم بزيارة لإحدى الشركات الرائدة في الإنتاج النباتي والحيواني خاصة فيما يتعلق بإنتاج الزهور وإنتاج طائر السمان حيث تعتبر الشركة الوحيدة بالشرق الاوسط لإنتاج هذا الطائر.

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