مساعد مدير تعليم تبوك للشؤون المدرسية يتفقد مدارس أملج

تفقد مساعد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك للشؤون المدرسية “بنين” الدكتور سلطان طخطيخ العنزي ومشرف التخطيط المدرسي الاستاذ محمد العمري مكتب تعليم املج ومدارس المحافظة وقام بزيارة محافظ املج وعدداً من مدارس أملج, يرافقه مدير مكتب التعليم بالمحافظة هاشم محمد ناصر الشريف.

واطلع خلال الجولة التفقدية على سير العملية التعليمية في مدارس المحافظة, والبرامج المعدة في المدارس, وحضور الطلاب, كما تجول داخل الفصول الدراسية، ووقف على التجهيزات المدرسية والمرافق التعليمية, فيما التقى بقادة المدارس والهيئة التعليمية بالمدرسة والطلاب، مستمعاً إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم.

وعقد اجتماعاً مع مدير مكتب التعليم والقيادات التربوية بالمحافظة، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات التي تسهم في نجاح العملية التعليمية وأهم العقبات التي تعترضها وإيجاد الحلول العاجلة لها.

وفي ختام الجولة, أكد مساعد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك للشؤون المدرسية أن نجاح العملية التعليمية في المدرسة يرتكز على القائد التربوي في كل مدرسة بتعاون المعلمين وأولياء أمور الطلاب في منظومة واحدة , متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

