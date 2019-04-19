احدث الأخبار

شركات تجارية تبدأ بإنتاج وبيع حليب “الأمهات”.. مخاوف من وصوله إلى السوق السعودي .. وتحذيرات من حرمته
أبرز المواد
 مساعد مدير تعليم تبوك للشؤون المدرسية يتفقد مدارس أملج
منطقة تبوك
 المهندس الفضلي يتفقد مبادرات ومشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في تبوك
منطقة تبوك
 سلطان بن سلمان يزور مركز التحكم في البعثات الفضائية ومؤسسة الصناعات الفضائية الثقيلة في روسيا
أبرز المواد
 الهلال يخفق عربيا ويتراجع محليا وآسيويا.. الجماهير تصب جام غضبها على الإدارة
أبرز المواد
 حرس الحدود يخلي راكبة فرنسية تعرضت لأزمة طبية على متن سفينة إيطالية في البحر الأحمر
أبرز المواد
 فرع الشؤون الإسلامية بنجران يتأهب لشهر رمضان المبارك
منطقة نجران
 أمير عسير يختتم جولاته بمحافظات غرب عسير في رجال ألمع
منطقة عسير
 مراكز شمال عسير تكتسي بالبرد والأمطار تشكل شلالاتها المنهمرة
منطقة عسير
 أمانة القصيم تضبط مستودع عشوائي داخل استراحة وتتلف ٧ طن من المواد الغذائية والصحية
منطقة القصيم
 السودان يوجه صفعة لتنظيم الحمدين.. استقبال رسمي لوفد سعودي إماراتي.. وأغلاق الأبواب في وجه وفد رفيع من قطر
أبرز المواد
 بلومبرغ تنشر مؤشر البؤس الاقتصادي
أبرز المواد
شركات تجارية تبدأ بإنتاج وبيع حليب “الأمهات”.. مخاوف من وصوله إلى السوق السعودي .. وتحذيرات من حرمته

شركات تجارية تبدأ بإنتاج وبيع حليب “الأمهات”.. مخاوف من وصوله إلى السوق السعودي .. وتحذيرات من حرمته

أبرز المواد
مساعد مدير تعليم تبوك للشؤون المدرسية يتفقد مدارس أملج

مساعد مدير تعليم تبوك للشؤون المدرسية يتفقد مدارس أملج

منطقة تبوك
المهندس الفضلي يتفقد مبادرات ومشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في تبوك

المهندس الفضلي يتفقد مبادرات ومشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في تبوك

منطقة تبوك
سلطان بن سلمان يزور مركز التحكم في البعثات الفضائية ومؤسسة الصناعات الفضائية الثقيلة في روسيا

سلطان بن سلمان يزور مركز التحكم في البعثات الفضائية ومؤسسة الصناعات الفضائية الثقيلة في روسيا

أبرز المواد

شركات تجارية تبدأ بإنتاج وبيع حليب “الأمهات”.. مخاوف من وصوله إلى السوق السعودي .. وتحذيرات من حرمته

شركات تجارية تبدأ بإنتاج وبيع حليب “الأمهات”.. مخاوف من وصوله إلى السوق السعودي .. وتحذيرات من حرمته
http://almnatiq.net/?p=719244
المناطق.. إسلام داوود

في تقرير مطول نشرته صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، تحدثت عن توجه بعض أكبر شركات مواد الألبان في العالم، لإنتاج وبيع حليب أمهات “للصغار والبالغين” .
التقرير تحدث عن أن إجمالي عملية سوق بيع “حليب الأمهات” قد تزيد عن مليار دولار، مرجعة ذلك إلى القيمة الغذائية والطبية العالية لذلك النوع من الحليب كونه يساعد في العلاج من أمراض قرحة المعدة والقولون.
لكن الخبراء حذروا من خطورة تسلل هذا النوع من “الحليب” إلى داخل المملكة بدعوى قيمته الصحية، مؤكدين أنه لا يجب أن يتم التعامل مع النساء مثل “الحيوانات” التي يتم حلبها وهو أمر ترفضه المملكة حكومة وشعبا.
كما يندرج مثل هذا النوع من الحليب في قائمة الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية كونه يمثل انتهاكا لحرمات النساء والناس، والشريعة ترفض المتاجرة بالمرأة، وتحفظ أنساب الناس وحقوقهم.
بدورهم، طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة اليقظة لتلك المواد التي يمكن أن يحاول البعض إدخالها للسوق السعودي في أشكال مختلفة عن ما هيتها الحقيقية، داعين للتشديد من إجراءات الفحص الطبي والصحي لكافة المنتجات المستوردة من الخارج.

روابط ذات صلة

سلطان بن سلمان يزور مركز التحكم في البعثات الفضائية ومؤسسة الصناعات الفضائية الثقيلة في روسيا

سلطان بن سلمان يزور مركز التحكم في البعثات الفضائية ومؤسسة الصناعات الفضائية الثقيلة في روسيا
الهلال يخفق عربيا ويتراجع محليا وآسيويا.. الجماهير تصب جام غضبها على الإدارة

الهلال يخفق عربيا ويتراجع محليا وآسيويا.. الجماهير تصب جام غضبها على الإدارة
حرس الحدود يخلي راكبة فرنسية تعرضت لأزمة طبية على متن سفينة إيطالية في البحر الأحمر

حرس الحدود يخلي راكبة فرنسية تعرضت لأزمة طبية على متن سفينة إيطالية في البحر الأحمر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*