شركات تجارية تبدأ بإنتاج وبيع حليب “الأمهات”.. مخاوف من وصوله إلى السوق السعودي .. وتحذيرات من حرمته

المناطق.. إسلام داوود

في تقرير مطول نشرته صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، تحدثت عن توجه بعض أكبر شركات مواد الألبان في العالم، لإنتاج وبيع حليب أمهات “للصغار والبالغين” .

التقرير تحدث عن أن إجمالي عملية سوق بيع “حليب الأمهات” قد تزيد عن مليار دولار، مرجعة ذلك إلى القيمة الغذائية والطبية العالية لذلك النوع من الحليب كونه يساعد في العلاج من أمراض قرحة المعدة والقولون.

لكن الخبراء حذروا من خطورة تسلل هذا النوع من “الحليب” إلى داخل المملكة بدعوى قيمته الصحية، مؤكدين أنه لا يجب أن يتم التعامل مع النساء مثل “الحيوانات” التي يتم حلبها وهو أمر ترفضه المملكة حكومة وشعبا.

كما يندرج مثل هذا النوع من الحليب في قائمة الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية كونه يمثل انتهاكا لحرمات النساء والناس، والشريعة ترفض المتاجرة بالمرأة، وتحفظ أنساب الناس وحقوقهم.

بدورهم، طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة اليقظة لتلك المواد التي يمكن أن يحاول البعض إدخالها للسوق السعودي في أشكال مختلفة عن ما هيتها الحقيقية، داعين للتشديد من إجراءات الفحص الطبي والصحي لكافة المنتجات المستوردة من الخارج.