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مصرع رجل وامرأة في حادث انقلاب على طريق جديدة عرعر

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مصرع رجل وامرأة في حادث انقلاب على طريق جديدة عرعر

مصرع رجل وامرأة في حادث انقلاب على طريق جديدة عرعر
http://almnatiq.net/?p=719247
خالد الضبيبي . المناطق

أوضح المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي ان غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغ الساعة (13:35م) بوجود إنقلاب سيارة ( على طريق جديدة عرعر) .
وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة من مراكز اسعاف الخالدية والفيصلية وعند وصول أول فرقة إسعافية الساعة ( 13:43م) تبين أنقلاب سيارة ، ونتج عن هذا الحادث وفاة رجل و أمراه سعوديي الجنسية -رحمهما الله-
وتم نقلهما إلى مستشفى عرعر المركزي.

ويهيب بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة او الانشغال أثناء القيادة وأهمية ربط حزام الأمان .

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