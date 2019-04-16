مصرع رجل وامرأة في حادث انقلاب على طريق جديدة عرعر

خالد الضبيبي . المناطق

أوضح المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي ان غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغ الساعة (13:35م) بوجود إنقلاب سيارة ( على طريق جديدة عرعر) .

وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة من مراكز اسعاف الخالدية والفيصلية وعند وصول أول فرقة إسعافية الساعة ( 13:43م) تبين أنقلاب سيارة ، ونتج عن هذا الحادث وفاة رجل و أمراه سعوديي الجنسية -رحمهما الله-

وتم نقلهما إلى مستشفى عرعر المركزي.

ويهيب بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة او الانشغال أثناء القيادة وأهمية ربط حزام الأمان .