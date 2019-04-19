بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية تتعلق بالعلاقات الثنائية.
وقام بتسليم الرسالة اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.
خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس الصومالي
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية تتعلق بالعلاقات الثنائية.
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