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خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس الجيبوتي

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس الجيبوتي

أبرز المواد
خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس الصومالي

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس الصومالي

أبرز المواد

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس الصومالي

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس الصومالي
http://almnatiq.net/?p=719250
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية تتعلق بالعلاقات الثنائية.
وقام بتسليم الرسالة اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.

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