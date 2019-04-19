خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس الصومالي

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية تتعلق بالعلاقات الثنائية.

وقام بتسليم الرسالة اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.