لجنة إصلاح ذات البين بإمارة مكة تنظم ندوة الحماية الأسرية من العنف والجريمة

المناطق - عادل الزهراني

نظمت لجنة إصلاح ذات البين التّابعة لإمارة مكّة المكرّمة لقاء ( الحماية الأسريّة من العنف والجريمة والإرهاب ) للأستاذ الدكتور يوسف بن أحمد الرّميح أستاذ الجريمة بجامعة القصيم، بتنسق من رئيسة الدائرة الرابعة الدكتورة منيرة العكاس وبدعم من رئيس لجنة إصلاح ذات البين سعادة الأستاذ حاتم قاضي، بمقر غرفة مكة التّجاريّة الصناعية بالحمراء، في قاعة صالح كامل من الساعة 6،30 مساء، بحضور نخبة من سيدات الثقافة والمجتمع من مكة وجدة والطائف وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية الأسرة في الحماية من العنف والجريمة والإرهاب ومحور الأسرة والمخدرات.

وناقش الرميح خلال اللقاء محور المرأة والإرهاب وموضوع الأسرة ووسائل التواصل الاجتماعية، مستعرضًا أهم وسائل حماية الأبناء من الولوج في عالم الانحرافات والجريمة والعنف والإرهاب، موضحا أبرز مهددات الأسرة الأمنية في الوقت الراهن. كما تحدث عن خطر الجريمة والإرهاب وكيف تتكون الشخصية الإرهابية وأنواع الإرهاب والخلايا الإرهابية وكيف نعرف ان أبنائنا دخلو خلايا إرهابية.

وقال يوسف بن أحمد الرميح أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والمستشار الأمني بهذه المناسبة: مِن هذه المحاضرة أحب أن أُقدم الشكر والتقدير لسعادة رئيس لجنة إصلاح ذات البين الأستاذ حاتم قاضي يحفظه الله، وكذلك الأخت العزيزة الدكتورة منيرة العكاس والذي لم تتم هذه المحاضرة لولا توفيق الله ثم متابعتها واتصالاتها وتنسيقها فلها جزيل الشكر والامتنان. والشكر موصول لجميع الإخوة والأخوات الكرام في اللجنة وفِي الغرفة التجارية في مكة المكرمة لتعاونهم وتواصلهم المثمر.

كما ذكرت الدكتورة منيرة العكاس: تهدف الدائرة الرابعة إلى تنظيم مثل هذه الندوات المجتمعية للتوعية المجتمع بالحماية الأسريّة من العنف والجريمة والإرهاب، وقد اهتمت بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية بحماية أفراد المجتمع وخاصة المرأة من العنف وأوجدت اللجان المعنية لمتابعة حالات العنف الأسري وتوعية المجتمع بأخطارها.

وأضافت : اهتم دين الإسلام بتكوين الأسرة والعناية بها؛ لأنها أساس المجتمع وقد جعل الله الألفة بين الزوجين لإنجاب جيل صالح عامل فقال جل وعلا ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).

وقد قدّمت العكاس رئيسة الدائرة الرابعة 10 بطاقات شكر وتقدير، ‏البطاقة الأولى قدمتها لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على اهتمامه بتطوير الإنسان والمكان، أما البطاقة الثانية قدمتها لوكيل إمارة منطقة مكة المكرمة هشام الفالح لما قدمه من دعم مستمر للجنة أما البطاقة الثالثة ‏لرئيس لجنة إصلاح ذات البين بمكة المكرمة سعادة الأستاذ حاتم قاضي على ما يقدمه من دعم وتشجيع للجنة في إقامة الدورات واللقاءات القيمة التي تخدم المجتمع المكي، ‏البطاقة الرابعة للغرفة التجارية في مكة ممثلة في رئيسها وكافة منسوبيها على حسن الاستضافة لهذا اللقاء بود، ‏والبطاقة الخامسة لسعادة المستشار البروفيسور يوسف الرميح لتفضله بتقديم هذا اللقاء بما يحمله من علم ومعرفة ودراية.

أما البطاقة السادسة كانت للدكتورة وفاء مندر على حسن الاستقبال لهذا اللقاء عقبها بطاقة الشكر السابعة ‏لأيقونة الإذاعة الأستاذة نجوى مؤمنة على ما قدمته لإدارة هذا اللقاء، أما البطاقة الثامنة من نصيب فريق يسر التطوعي المنظم لجلوس الحاضرات تلتها بطاقة شكر للإعلامية الدكتور منى العتيبي للتغطية الإعلامية وبطاقة أخرى للحضور النخبوي الواعي المستعد لخدمة وطنه بتنمية المكان والإنسان.

وفي الختام ألقى رئيس لجنة إصلاح ذات البين قصيدة شكر في البروفيسور يوسف الرميح عرفانا وامتنانا بما قدم ومايقدم لخدمة الوطن كما قدمت اللجنة درع الشكر والتكريم لسعادة المستشار البروفيسور يوسف الرميح على ماقدمه من توعية للحاضرات عن أهمية الحماية الأسرية من العنف والجريمة.