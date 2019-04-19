إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرات السلمية شرق قطاع غزة

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أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بالرصاص الحي والاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية ومحلية وشهود عيان في غزة أن 46 فلسطينيًا أصيبوا بجروح بينهم 37 بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية للفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفيات القطاع، بأن 46 فلسطينيًا أصيبوا بجروح، بينهم خمسة مسعفين وأربعة صحفيين، إضافة لإصابة طفل بقنبلة غاز في رأسه وحالته خطرة، لإضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر مهاجمة قوات الاحتلال المشاركين في مسيرة سلمية شرق مخيم البريج.