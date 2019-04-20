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السودان.. تجمع المهنيين يعلن موعد تشكيل مجلس سيادي مدني

السودان.. تجمع المهنيين يعلن موعد تشكيل مجلس سيادي مدني
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المناطق - وكالات

قال تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الحركة الاحتجاجية في السودان، إنه سيعلن الأحد عن تشكيل “مجلس سيادي مدني”، يحل محل المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، الأسبوع الماضي.

وأفاد بيان صادر عن التجمع، الجمعة، أنه سيتم الإعلان عن “الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة”.

ودعا التجمع الدبلوماسيين لحضور مؤتمر صحفي، مساء الأحد، سيتم فيه الكشف عن تشكيل المجلس، وسيعقد خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، حيث يعتصم المتظاهرون منذ السادس من أبريل.

ويضغط التجمع الذي نظم التظاهرات المستمرة منذ 4 أشهر في أنحاء البلاد التي أدت لإطاحة البشير، على المجلس العسكري منذ أيام مطالبا بحله وتسليم السلطة لمجلس مدني.

وأكد أحمد الربيع أحد قادة التجمع، لـ”فرانس برس” أن “هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي”.

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