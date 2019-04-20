رونالدو.. رحيل قبل الأوان عن يوفنتوس

المناطق - وكالات

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، يسعى إلى الرحيل عن يوفنتوس قبل عامين من انتهاء عقده مع بطل الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفتا “لا ريبابليكا” و”غازيتا ديللو سبورت”، إن أفضل لاعب في العالم 5 مرات سابقة يشعر بإحباط شديد، في أعقاب توديع يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، على يد أياكس أمستردام الهولندي، وهو ما يعني غياب رونالدو عن نصف نهائي المسابقة الأوروبية الأم للمرة الأولى منذ 9 سنوات.

وأوضحت الصحيفتان أن رونالدو “بات يفكر بجدية في الرحيل عن يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل، في حال حدث إخفاق جديد بدوري أبطال أوروبا”.

ويعني ذلك أن عقد المواسم الأربعة مع رونالدو (34 عاما) الذي كلف نادي “السيدة العجوز” 130 مليون يورو، سينتهي بعد مرور موسمين فقط للنجم البرتغالي في تورينو.