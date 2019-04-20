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الدوري الفرنسي .. ديجون يفوز على رين وليون يتخطى أنجيه

الدوري الفرنسي .. ديجون يفوز على رين وليون يتخطى أنجيه
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المناطق - الرياض

فاز فريق ديجون على مضيفه فريق رين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب غاستون جيرارد في مدينة ديجون الفرنسية، وذلك ضمن منافسات افتتاح المرحلة الثالث والثلاثين من مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وبهذه النتيجة، يحل فريق رين في المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة بفارق 15 نقطة عن فريق ديجون الذي يحل متأخرًا في المركز الثامن عشر.
كما فاز فريق أولمبيك ليون على مضيفه فريق أنجيه بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب بارك أولمبيك ليون في مدينة ليون الفرنسية.
وبهذه النتيجة، رفع فريق ليون رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط عن فريق ليل الذي يحتفظ بالمركز الثاني، بينما تراجع فريق أنجيه إلى المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة.

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