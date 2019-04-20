“فيسبوك” يستعد لإضافة تقنية ينافس بها أبل وأمازون

المناطق - وكالات

على غرار كبرى شركات التكنولوجيا، تبذل “فيسبوك” جهودا مكثفة لتطوير مساعد صوتي جديد، فيما قالت تقارير صحفية إن مستخدمي عملاق التواصل الاجتماعي “لم يطلبوا هذه التقنية”.

وبهذه الخطوة، تحاول الشركة منافسة المساعدات الرقمية الأخرى التي تحظى بشعبية كبيرة، مثل “أليكسا” التابعة لـ”أمازون”، و”سيري” الخاصة بـ”أبل”، و”أسيستنت” التي تملكها “غوغل”.

ومن أجل تطوير مساعد رقمي ذكي، تسعى “فيسبوك” إلى إدخال إمكانية استخدام مكبر الصوت للوصول إلى شبكتها الاجتماعية وخدمة التراسل الفوري التابعة لها “ماسنجر”.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، أن فريق “فيسبوك” الذي يعمل على التقنية، يتواصل مع موردي مكبرات الصوت الذكية.

وقالت الشبكة إنه “من غير الواضح كيف تتصور فيسبوك استخدام مساعدها الرقمي الجديد، الذي بدأ تنفيذه منذ أوائل العام الماضي”.

ومن المحتمل استخدام المساعد الرقمي المنتظر على مكبر الصوت الذكي “بورتال” للدردشة المرئية أو الصوتية، أو نظارات الواقع الافتراضي “أوكولوس”، أو غيرها من المشروعات المستقبلية لـ”فيسبوك”.

يذكر أن “فيسبوك” تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي على الإنترنت في العالم، بأكثر من 2.3 مليار مستخدم نشط.