“واتساب” تعمل على حظر تصوير المحادثات “سكرين شوت”

“واتساب” تعمل على حظر تصوير المحادثات “سكرين شوت”

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“واتساب” تعمل على حظر تصوير المحادثات “سكرين شوت”

“واتساب” تعمل على حظر تصوير المحادثات “سكرين شوت”
http://almnatiq.net/?p=719313
المناطق - وكالات

قالت تقارير إعلامية إن النسخة الجديدة من تطبيق التواصل الفوري “واتساب” سيشهد اختفاء ميزة “لقطة الشاشة” أو كما يعرفها كثيرون بـ”سكرين شوت”.

وذكر موقع ” WABetaInfo” التقني بأن النسخة التجريبية للتطبيق المخصصة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندوريد” ستمنع المستخدمين من التقاط صورة لشاشة التطبيق التي تحتوي المحادثات.

وأوضح الموقع أن الميزة الجديدة لا تزال قيد التطوير لدى الشركة المسؤولة عن تطبيق “واتساب”.

ولم يفصح الموقع عن الآلية التي سيتبناها التطبيق في سبيل منع التقاط صور شاشة المحادثة، إلا أنه ذكر أنه سيتوجب على المستخدم أن يفعّل الميزة الجديدة، وبعدها لا يمكن للهاتف أخذ لقطة للشاشة.

ويعتقد كثيرون أن إضافة هذه الميزة قد تغضب كثيرا من المستخدمين الذين يلجأون إليها كثيرا.

وكان تطبيق التواصل الفوري، الذي يستخدمه 1.3 مليار شخص شهريا، قد أضاف مؤخرا العديد من المزايا التي تعزز أمن المستخدمين، مثل اعتماد قفل التطبيق وفتحه بالبصمة، إلى جانب اعتماد مسح العين.

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