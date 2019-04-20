شاب سعودي يروى تجربته مع “طهي البطاطس”.. وكيف أصبح مشهورا بسببها؟

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شاب سعودي يروى تجربته مع “طهي البطاطس”.. وكيف أصبح مشهورا بسببها؟

شاب سعودي يروى تجربته مع “طهي البطاطس”.. وكيف أصبح مشهورا بسببها؟
http://almnatiq.net/?p=719324
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لم ينشغل المواطن أحمد الوافي بحديث الناس وخاض تجربة ربما تكون صعبة للكثيرين وذلك حين قرر العمل في مهنة طهي البطاطس منذ 9سنوات، ليحطم بذلك حاجز الخوف من ثقافة العيب.

واضطرت الظروف المادية “الوافي” إلى ترك الدراسة، فاتجه إلى طهي البطاطس وتعلمها من وافد يمني حتى اكتسب الخبرات تماما، ثم بدأ العمل بنفسه والآن أصبح عمره 30 عاما ولذلك متمسكا بمهنته ويحبها بشدة.

وقال “الوافي” إن بدايته لم تكن سهلة أبدا إذ أنه اضطر للاستدانة لكي يتمكن من بدء مشروعه، لافتا إلى أن المشروع أصبح الآن كبيرا وله فروع عديدة.

وأشار إلى أنه أصبح معروفا باسم “حمادة بطاطس”، مرجعا السبب في شهرته وإلى ما وصل إليه إلى بره بوالديه، موجها نصائح للشباب السعودي بالعمل في أي شيء للتغلب على البطالة ومواصلة مشوار الحياة.

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